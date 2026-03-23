С каждым годом всё больше казахстанцев пробуют себя за границей — кто-то в поисках карьеры, кто-то ради личного роста и новых впечатлений. Однако, даже находясь далеко от родины, многие продолжают бережно сохранять свои традиции. Особенно это заметно в дни национальных праздников. Казахстанка Айгерим Сейлханова уже почти год живёт в Грузии. О переезде, адаптации и том, как прошёл Наурыз вдали от дома она рассказала в интервью BAQ.KZ.

— Айгерим, расскажите немного о себе: из какого вы города Казахстана и как давно живёте в Грузии?

— Я родом из Казахстана, город Семей. В Грузии проживаю уже некоторое время, почти год. Работаю в компании Teleperformance. За это время я успела не только освоиться в новой стране, но и по-новому взглянуть на многие привычные вещи. Жизнь за границей даёт возможность переоценить собственный опыт и понять, насколько важны корни и культурная идентичность.

— Почему вы приняли решение переехать именно в Грузию? Что стало главным толчком?

— Основной причиной был поиск новых возможностей — как в профессиональном плане, так и в личном развитии. Грузия привлекла своей открытостью, тёплой атмосферой и относительно простыми условиями для переезда. Здесь действительно ощущается некая лёгкость — как в общении, так и в повседневной жизни, что стало для меня важным фактором при выборе страны.

— Легко ли далась адаптация в новой стране? С какими трудностями вы столкнулись в первые месяцы?

— Процесс адаптации, как и у многих, сопровождался определёнными трудностями. В первую очередь — это языковой барьер и необходимость привыкать к новым бытовым и рабочим условиям. Однако, благодаря доброжелательности местных жителей адаптация прошла достаточно быстро. Плюс большую роль сыграли местные коллеги, которые были готовы помочь в любой ситуации. А также коллеги-казахи — их здесь оказалось очень много. На работе я часто ощущала себя как в Казахстане, что значительно облегчало процесс привыкания.

— Вы посетили празднование Наурыза в Грузии — расскажите, как это было? Какая атмосфера царила на празднике?

— Празднование Наурыза в Грузии оставило очень тёплые впечатления. Атмосфера была душевной и объединяющей: звучала национальная музыка, были представлены традиционные блюда, чувствовалось искреннее стремление сохранить и передать культурные ценности. Когда я увидела свой шатёр в Грузии с надписью «Наурыз құтты болсын», сразу на душе потеплело. Это был момент, когда расстояние до родины будто бы исчезло.

— Кто в основном организует такие мероприятия — диаспора или местные власти тоже участвуют?

— Как правило, основная инициатива исходит от казахстанской диаспоры. В то же время нередко ощущается поддержка со стороны местных организаций, что способствует укреплению культурного диалога. Я также видела, как местные власти присутствовали на праздновании, пробовали нашу еду — в такие моменты сразу гордишься за свою страну, за то, как её представляют за рубежом.

— Было ли ощущение «как дома» или всё-таки чувствовалась разница? В чём именно?

— Безусловно, благодаря людям и традициям возникало ощущение «дома». Однако разница всё же ощущается — прежде всего в масштабе празднования и в уровне его укоренённости в повседневной жизни общества. Ведь вокруг люди не всегда понимали, что происходит, думали, что это просто какой-то фестиваль. Но наши старались каждому посетителю шатра рассказать о празднике и его значении. Казахстан на сцене показал традицию «тұсау кесер», и многие зрители были искренне удивлены происходящему.

— Были ли на празднике грузины? Интересовались ли они культурой и традициями?

— Да, на мероприятии присутствовали и представители местного населения. Они проявляли искренний интерес к казахской культуре, традициям и кухне, что было особенно приятно наблюдать. Пробовали бауырсаки и наурыз коже, и даже возвращались за бауырсаками — это было очень тепло и символично.

— Чего, на ваш взгляд, не хватает в грузинском Наурызе по сравнению с казахстанским?

— В первую очередь — масштаба и той глубины традиционного восприятия праздника, которая существует в Казахстане. Там Наурыз является частью национальной идентичности, тогда как в Грузии он носит более локальный характер. И проходит действительно как небольшой фестиваль тюркских народов, где каждая культура представлена отдельно.

— Как в целом в Грузии относятся к казахской культуре и традициям?

— В целом отношение очень уважительное и открытое. Грузинское общество проявляет интерес к другим культурам и с готовностью принимает культурное разнообразие. Это чувствуется как на бытовом уровне, так и на уровне мероприятий и общения.

— Как местные жители относятся к казахстанцам? Чувствуете ли вы себя здесь «своей»?

— Отношение к казахстанцам можно охарактеризовать как доброжелательное и тёплое. Со временем появляется ощущение принадлежности и комфорта в новой среде. И, по моему личному опыту, казахов здесь очень любят. Это проявляется в доброте местных жителей именно к казахам.

— Скучаете ли вы по Казахстану? По чему именно — людям, атмосфере, традициям?

— Безусловно, присутствует ностальгия. В первую очередь — по близким людям, родной атмосфере и традиционным праздникам, которые на родине ощущаются особенно глубоко. Иногда даже простые вещи — запахи, звуки, язык — вызывают сильные эмоции.

— Изменилось ли ваше отношение к родной стране после переезда?

— Переезд позволил по-новому взглянуть на родную страну. Многие вещи стали цениться сильнее — особенно культура, традиции и чувство общности. Если видишь казаха, то будто бы родного человека увидела. А в такие праздники чувствуешь себя одиноко в чужой стране, и я очень благодарна за проведение Наурыза в Грузии, чтобы хоть немного удалось утолить тоску по родному дому.

— Что бы вы хотели сказать казахстанцам, которые живут за границей и встречают Наурыз вдали от дома?

— Я бы сказала: где бы вы ни были, важно сохранять свои традиции и делиться ими с окружающими. Это помогает не терять связь с родиной и одновременно делает мир немного ближе.

Отъезд и возвращение: что показывает статистика

По данным официальной статистики, ежегодно из Казахстана выезжают десятки тысяч человек. Так, в последние годы на постоянное место жительства за рубеж уезжают в среднем около 30–40 тысяч человек в год. При этом наблюдается и обратный процесс: в страну возвращаются и приезжают жить порядка 15–20 тысяч человек ежегодно, включая қандастар — этнических казахов, возвращающихся на историческую родину.

Эксперты отмечают, что миграционные потоки всё чаще носят «гибкий» характер: люди уезжают за опытом, образованием или работой, но при этом сохраняют тесную связь с Казахстаном и нередко возвращаются обратно. История Айгерим — один из таких примеров, когда переезд становится не разрывом с родиной, а новым этапом, позволяющим ещё глубже осознать её ценность.

Вдали от дома, но ближе к себе

История Айгерим показывает: где бы ни находился человек, культурная идентичность остаётся с ним. Праздники вроде Наурыза становятся не просто поводом для встречи, а настоящим мостом между странами, людьми и традициями.

Даже в другой стране, среди незнакомой культуры, можно создать маленький «кусочек дома» — через язык, еду, музыку и обычаи. И, возможно, именно такие встречи и формируют новое поколение казахстанцев мира — открытых, мобильных, но при этом глубоко связанных со своими корнями.

Наурыз в Грузии — пусть и не такой масштабный, как в Казахстане, — становится символом того, что традиции живут не только на родной земле, но и в сердцах людей, которые продолжают их беречь, где бы они ни находились.