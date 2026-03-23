На знаменитой площади Times Square в Нью-Йорке состоялось культурное мероприятие, посвящённое празднику Наурыз. Жители и гости города, собравшиеся отметить национальный праздник, символизирующий весеннее обновление, достаток и единство, смогли прикоснуться к казахским традициям и искусству, передает BAQ.KZ.

В рамках праздничной программы выступили артисты домбровой студии «Әлқисса», представившие зрителям богатое музыкальное наследие. Звуки домбры разнеслись в самом сердце мегаполиса и вызвали живой отклик у публики. Исполненные кюи и песни наглядно продемонстрировали глубину и многогранность казахской культуры.

В ходе мероприятия артисты также исполнили широко известную песню «Саржайлау». Мелодичная композиция создала особую атмосферу и позволила зрителям прочувствовать радостный дух Наурыза. Публика тепло встретила выступление и долго аплодировала артистам.

По словам организаторов, главная цель подобных культурных событий – популяризация казахских традиций и национального искусства за рубежом, а также укрепление культурных связей между представителями разных этносов. Проведение праздника Наурыз на такой знаковой площадке, как Times Square, способствует узнаваемости казахстанской культуры на международном уровне.

В последние годы Наурыз всё шире отмечается и среди казахской диаспоры за рубежом. Особенно заметно растёт интерес к празднику в крупных городах США, где проходят концерты, выставки и фестивали национальной кухни.

Мероприятие, прошедшее в центре Нью-Йорка, стало символом не только прихода весны, но и важности дружбы и культурного обмена между народами. Казахские кюи и песни, прозвучавшие на одной из самых оживлённых площадей мира, ещё раз доказали, что национальное искусство не знает границ.