По данным РГП «Казгидромет», в Казахстане 22 марта ожидаются неблагоприятные погодные явления, передает BAQ.kz.

В Астане ночью и утром прогнозируется туман, на дорогах гололедица.

В Шымкенте днем возможны дождь, гроза и ветер с порывами 15–20 м/с.

На западе, юге и востоке Атырауской области ожидаются дождь, днем гроза и пыльная буря, на севере ночью и утром — туман, ветер на западе и севере области порывами 15–20 м/с.

Также на западе и юге Акмолинской области прогнозируется туман, на дорогах возможна гололедица.

На юге и в центре области Абай ожидается туман.

Утром и днем на юге и в горных районах Туркестанской области возможны дождь и гроза, на севере и в горах — туман, ветер днем порывами 15–20 м/с.

На севере, востоке и юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

На западе, севере и востоке Карагандинской области прогнозируется туман, ночью и утром на дорогах возможна гололедица.

На севере, востоке и в центре области Улытау ожидается туман.

В Костанайской области ночью на западе, севере и востоке ожидается гололед, в тех же районах — туман.

В Павлодарской области на юге и востоке прогнозируется туман, ночью и утром возможна гололедица.

В Северо-Казахстанской области ожидаются туман и гололед, ветер западный днем порывами 15–20 м/с.

На северо-востоке Мангистауской области днем возможны дождь и гроза, на западе, юге и в центре региона — туман.

В Западно-Казахстанской области ночью и утром прогнозируется туман.

Утром и днем на юге и в горных районах Жамбылской области ожидаются дождь и гроза, временами туман, ветер порывами 15–20 м/с.

Кроме того, по данным Казгидромета, в области Абай в период 20–22 марта продолжится активное таяние снега из-за повышения дневных температур до 5–15°C, а ночью в южных районах до 0–3°C.

Это может привести к подъему уровня воды в реках, разливам и локальным подтоплениям.

Жителям рекомендуется соблюдать осторожность на дорогах и быть внимательными вблизи водоемов.