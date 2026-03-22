Непогода накроет несколько регионов Казахстана в день Наурыза
Жителям рекомендуется соблюдать осторожность на дорогах.
По данным РГП «Казгидромет», в Казахстане 22 марта ожидаются неблагоприятные погодные явления, передает BAQ.kz.
В Астане ночью и утром прогнозируется туман, на дорогах гололедица.
В Шымкенте днем возможны дождь, гроза и ветер с порывами 15–20 м/с.
На западе, юге и востоке Атырауской области ожидаются дождь, днем гроза и пыльная буря, на севере ночью и утром — туман, ветер на западе и севере области порывами 15–20 м/с.
Также на западе и юге Акмолинской области прогнозируется туман, на дорогах возможна гололедица.
На юге и в центре области Абай ожидается туман.
Утром и днем на юге и в горных районах Туркестанской области возможны дождь и гроза, на севере и в горах — туман, ветер днем порывами 15–20 м/с.
На севере, востоке и юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман.
На западе, севере и востоке Карагандинской области прогнозируется туман, ночью и утром на дорогах возможна гололедица.
На севере, востоке и в центре области Улытау ожидается туман.
В Костанайской области ночью на западе, севере и востоке ожидается гололед, в тех же районах — туман.
В Павлодарской области на юге и востоке прогнозируется туман, ночью и утром возможна гололедица.
В Северо-Казахстанской области ожидаются туман и гололед, ветер западный днем порывами 15–20 м/с.
На северо-востоке Мангистауской области днем возможны дождь и гроза, на западе, юге и в центре региона — туман.
В Западно-Казахстанской области ночью и утром прогнозируется туман.
Утром и днем на юге и в горных районах Жамбылской области ожидаются дождь и гроза, временами туман, ветер порывами 15–20 м/с.
Кроме того, по данным Казгидромета, в области Абай в период 20–22 марта продолжится активное таяние снега из-за повышения дневных температур до 5–15°C, а ночью в южных районах до 0–3°C.
Это может привести к подъему уровня воды в реках, разливам и локальным подтоплениям.
Жителям рекомендуется соблюдать осторожность на дорогах и быть внимательными вблизи водоемов.
