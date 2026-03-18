Наурыз в Алматы: куда пойти 21, 22 и 23 марта

133

В Алматы с 14 марта стартовали масштабные праздничные мероприятия в рамках концепции «Наурызнама», которые объединят более 200 событий по всему городу. Как сообщили в акимате, большинство мероприятий - бесплатные, передает BAQ.kz.

21 марта (главный день)

Площадь Астана (11:00–22:00)

  • Большой концерт с участием звезд
  • Театрализованные постановки
  • Выставки и интерактивные зоны
  • 6 тематических юрт (этно, digital, роботы, археология)
  • Вечером - выступление Розы Зергерли

Площадь Абая (12:00–22:00)

  • Концерты и шоу
  • Спортивные и народные игры
  • Массовые гуляния
  • Выставки и фестивали

Жібек жолы – Панфилова (11:00–19:00)

  • Концерты и этно-программа
  • Robo DJ
  • Световое шоу Dream Light
  • Интерактивные зоны

По районам города

Алатауский — Almaty Arena (11:00–16:30)
Алмалинский — парк Ганди (12:00–16:00)
Ауэзовский — озеро Сайран (11:00–16:30)
Жетысуский — ипподром (11:00–17:00)
Медеуский — ул. Пушкина (11:00–15:00)
Турксибский — парк Сейфуллина (10:00–16:00)
Наурызбайский — школа №221 (11:00–16:30)

Дополнительно

КітапФест (Арбат, 10:00–18:00)
Ярмарка тюркских народов (площадь Абая)
 

22 марта

Площадь Астана (11:00–22:00)

  • Концертная программа
  • Массовые гуляния
  • Выставки

Площадь Абая (11:00–21:30)

  • Концерты
  • Народные и спортивные мероприятия

Жібек жолы – Панфилова (12:30–19:00)

  • Концерт традиционной музыки «Желдірме»
  • Кукольные спектакли
  • Robo DJ
  • Световое шоу

Бостандыкский район

Парк Первого Президента (13:00–16:00)

23 марта

Площадь Астана (11:00–18:00)

Концерты
Праздничные выступления артистов
 

Площадь Абая (11:00–21:30)

Масштабная концертная программа
Народные гуляния

Жібек жолы – Панфилова (12:00–19:00)

Концерты
Шоу
Интерактивные программы

Дополнительно (несколько дней)

21–23 марта

  • Ярмарка тюркских народов — площадь Абая
  • Выставки и арт-пространства — Панфилова
  • Фотовыставки — станции метро

21–25 марта

Цирк-шапито «Наурыз шоу» — театр «Алатау»
 

