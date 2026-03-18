Наурыз в Алматы: куда пойти 21, 22 и 23 марта
Сегодня 2026, 12:38
133
В Алматы с 14 марта стартовали масштабные праздничные мероприятия в рамках концепции «Наурызнама», которые объединят более 200 событий по всему городу. Как сообщили в акимате, большинство мероприятий - бесплатные, передает BAQ.kz.
21 марта (главный день)
Площадь Астана (11:00–22:00)
- Большой концерт с участием звезд
- Театрализованные постановки
- Выставки и интерактивные зоны
- 6 тематических юрт (этно, digital, роботы, археология)
- Вечером - выступление Розы Зергерли
Площадь Абая (12:00–22:00)
- Концерты и шоу
- Спортивные и народные игры
- Массовые гуляния
- Выставки и фестивали
Жібек жолы – Панфилова (11:00–19:00)
- Концерты и этно-программа
- Robo DJ
- Световое шоу Dream Light
- Интерактивные зоны
По районам города
Алатауский — Almaty Arena (11:00–16:30)
Алмалинский — парк Ганди (12:00–16:00)
Ауэзовский — озеро Сайран (11:00–16:30)
Жетысуский — ипподром (11:00–17:00)
Медеуский — ул. Пушкина (11:00–15:00)
Турксибский — парк Сейфуллина (10:00–16:00)
Наурызбайский — школа №221 (11:00–16:30)
Дополнительно
КітапФест (Арбат, 10:00–18:00)
Ярмарка тюркских народов (площадь Абая)
22 марта
Площадь Астана (11:00–22:00)
- Концертная программа
- Массовые гуляния
- Выставки
Площадь Абая (11:00–21:30)
- Концерты
- Народные и спортивные мероприятия
Жібек жолы – Панфилова (12:30–19:00)
- Концерт традиционной музыки «Желдірме»
- Кукольные спектакли
- Robo DJ
- Световое шоу
Бостандыкский район
Парк Первого Президента (13:00–16:00)
23 марта
Площадь Астана (11:00–18:00)
Концерты
Праздничные выступления артистов
Площадь Абая (11:00–21:30)
Масштабная концертная программа
Народные гуляния
Жібек жолы – Панфилова (12:00–19:00)
Концерты
Шоу
Интерактивные программы
Дополнительно (несколько дней)
21–23 марта
- Ярмарка тюркских народов — площадь Абая
- Выставки и арт-пространства — Панфилова
- Фотовыставки — станции метро
21–25 марта
Цирк-шапито «Наурыз шоу» — театр «Алатау»
