Столица Казахстана задала новый тренд в праздновании Наурыза, сделав упор на интеграцию искусственного интеллекта и современных технологий, передает BAQ.KZ.

В Астане прошло свыше 200 мероприятий, которые вживую посетили более 400 тысяч человек, а онлайн-аудитория превысила 1,5 миллиона пользователей. Гостей удивляли 70 уникальными цифровыми решениями и 60 тематическими юртами, в то время как праздничную атмосферу создавали тысячи LED-экранов и баннеров.

В масштабной культурной программе приняли участие 300 деятелей искусства, среди которых Роза Рымбаева и группа «Уркер», объединив на одной сцене народные традиции и цифровое будущее.