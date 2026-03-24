Наурыз в Астане: ИИ, цифровые юрты и миллионные охваты
В Астане прошло свыше 200 мероприятий.
Сегодня 2026, 19:15
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
158
Столица Казахстана задала новый тренд в праздновании Наурыза, сделав упор на интеграцию искусственного интеллекта и современных технологий, передает BAQ.KZ.
В Астане прошло свыше 200 мероприятий, которые вживую посетили более 400 тысяч человек, а онлайн-аудитория превысила 1,5 миллиона пользователей. Гостей удивляли 70 уникальными цифровыми решениями и 60 тематическими юртами, в то время как праздничную атмосферу создавали тысячи LED-экранов и баннеров.
В масштабной культурной программе приняли участие 300 деятелей искусства, среди которых Роза Рымбаева и группа «Уркер», объединив на одной сцене народные традиции и цифровое будущее.
Самое читаемое
- Казахстан отказался от строительства ГПЗ на Карачаганаке с участием Shell и Eni
- Казахстанские гимнастки завоевали четыре медали на турнире в Афинах
- Три человека погибли в ДТП на аль-Фараби: общество требует жёстких мер
- Дешёвый бензин в Казахстане: преимущество или ущерб экономической эффективности
- Смертельное ДТП в Алматы: за рулём Zeekr находился бизнесмен