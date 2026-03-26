21 марта в Москве состоялся культурный вечер «QAZAQ GALA NAURYZ – 2026», объединивший представителей казахстанской диаспоры, бизнеса и творческой среды вокруг традиций и современной культуры Казахстана, передает BAQ.kz.

Площадкой для мероприятия стала Villa Barvikha 135. Вечер был приурочен к празднованию Наурыза - символа весны, обновления и начала нового года.

Основной целью события стало объединение казахстанцев, проживающих в России, а также популяризация казахской культуры, языка и национальных традиций за рубежом.

В мероприятии приняли участие более 300 человек - представители диаспоры, предприниматели, общественные деятели, творческая интеллигенция, а также гости из разных регионов России и Казахстана. Среди приглашённых присутствовали представители дипломатического корпуса Республики Казахстан.

Торжественная часть открылась традиционным обрядом шашу, символизирующим благополучие и изобилие. С приветственными словами выступили организаторы и почетные гости.

Мероприятие посетил Ерлан Дауренович Шамишев, советник-посланник Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Российской Федерации.

«Принятие новой Конституции по итогам республиканского референдума стало важной вехой в развитии Республики Казахстан», - отметил он, поздравляя гостей с праздником.

Среди гостей также были художник Ермурат Ерхасан и актёр Сергей Погосян, которые подчеркнули значение подобных мероприятий для укрепления культурных связей.

С видеообращением к участникам выступил аким Павлодарской области Асаин Куандыкович Байханов.

«Дорогие соотечественники, от всей души поздравляю вас с праздником Наурыз. Пусть даже вдали от родной земли в ваших сердцах всегда живут тепло степей, дух единства и искренняя любовь к Родине», - сказал он.

В течение вечера ведущие работали на казахском и русском языках, подчеркивая аутентичность события. Гости смогли погрузиться в атмосферу традиционного Наурыза, сочетающую национальные обычаи и современный формат.

Культурная программа включала выступления музыкальных коллективов, танцевальных групп и домбристов, а также показы коллекций молодых дизайнеров, представивших современные интерпретации казахской культуры.

Гастрономическая часть вечера познакомила гостей с национальной кухней: были представлены такие блюда, как бешбармак, баурсаки, казы и курт.

Отдельное внимание было уделено неформальному общению: вечер стал площадкой для новых знакомств и укрепления деловых и культурных связей.

«Амбициозная задача по организации такого масштабного культурного мероприятия была успешно реализована», - отметила организатор Инна Касьянова. «Это мероприятие создало атмосферу единения и дружбы, и мы рады, что смогли объединить столько людей вокруг культуры и традиций Казахстана», - добавил организатор Александр Фролов.

Событие стало важной площадкой для культурного диалога и символическим мостом между Казахстаном и Россией.