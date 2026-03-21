В Алматинской области праздник Наурыз прошел в новом формате в рамках программы «Digital Nauryz». Основные мероприятия состоялись в городе Конаев. Благодаря широкому применению искусственного интеллекта и цифровых технологий содержание праздника вышло на качественно новый уровень, передает BAQ.KZ.

На центральной площади особый интерес у жителей вызвала выставка роботов. Были установлены белоснежные юрты, где представлены театрализованные постановки казахских обрядов: тұсаукесер, қыз айттыру, сүйінші сұрау, бастаңғы, беташар, төс қағыстыру, сүйек жаңғырту и другие традиции. Аким области Марат Султангазиев принял участие в торжестве и поздравил жителей. Сенатор Жанболат Жоргенбаев провел обряд тұсау кесер и дал бата.

Поздравляя участников праздника, аким области отметил особую значимость Наурыза: «Праздник Наурыз отражает глубину и величие богатой культуры и благородных традиций нашего народа. В этот период обновляется природа, возрождается жизнь, и человек переживает духовное обновление, наполняясь надеждой и добротой. В этом смысле Наурыз не просто праздник, а символ обновления и возрождения. По инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева Наурыз получил новое содержание. Расширение формата празднования до десяти дней в рамках концепции “Наурызнама” - яркое свидетельство популяризации национальных ценностей. Сегодня мы отмечаем один из ключевых дней - День единства.

- «В честь праздника по всей стране развернуты этноаулы, организованы ярмарки, проходят масштабные культурные и спортивные мероприятия. Наурыз - это не только духовное обновление, но и время новых возможностей», - отметил Марат Султангазиев.

Также аким области остановился на социально-экономическом развитии региона. По его словам, за три года объём валовой продукции вырос с 3,4 трлн до 6,0 трлн тенге, а регион поднялся с 10-го на 5-е место по стране. В прошлом году привлечено 1 трлн 355 млрд тенге инвестиций с ростом на 29,4%. Объём промышленного производства достиг 2 трлн 598 млрд тенге. В сельском хозяйстве валовая продукция составила 798,4 млрд тенге (индекс физического объёма - 102%), в том числе рост животноводства - 3,6%. Объём строительных работ увеличился на 18,4%, введено 1 млн 69 тыс. кв. метров жилья. Он подчеркнул, что все эти показатели являются результатом системной политики и чётко выстроенной работы. В ходе мероприятия государственными наградами были отмечены граждане, внесшие вклад в развитие региона.

В рамках праздничной программы на сцене прошли театрализованные постановки, выступили звёзды казахстанской эстрады - Роза Рымбаева, Нұрболат Абдуллин, Өмірқул Айниязов, Тамара Асар, а также группа «Қоңыр», ансамбль «Құлансаз» и другие артисты.

В парковой зоне работали выставки ремесленников, площадки национальных игр и тематические зоны. Интерактивная книга «Жеті қазына» представила национальное наследие в современном формате. На площадке «Face of Nauryz» изображения посетителей обрабатывались с помощью искусственного интеллекта и представлялись в новом стиле. Также была организована увлекательная программа с участием роботов - они даже готовили бауырсаки и угощали гостей.

Праздник, ставший по-настоящему всенародным, в этом году прошёл в Алматинской области с особым размахом. На центральной площади города Қонаев собрались более пяти тысяч человек, а мероприятия в формате «Digital Nauryz» транслировались в прямом эфире.