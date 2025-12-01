В Шри-Ланке продолжает ухудшаться ситуация, связанная с неблагоприятными погодными условиями, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Синьхуа".

По данным Центра по борьбе со стихийными бедствиями, к 18:00 воскресенья число погибших достигло 334 человек. Масштаб разрушений и количество пострадавших растут с каждым днём.

По информации ведомства, около 370 человек считаются пропавшими без вести. Сильные дожди, наводнения и оползни охватили значительную часть страны, затронув более миллиона жителей. В общей сложности пострадали 1 118 929 человек из 309 607 семей, многие из которых лишились домов и средств к существованию.

На фоне кризисной ситуации Министерство образования Шри-Ланки объявило о временной приостановке работы всех университетов, высших учебных заведений и центров профессионального обучения, находящихся в его подчинении. Учебный процесс будет остановлен до 8 декабря.

Такой шаг объясняется масштабными перебоями в работе транспорта, повреждением инфраструктуры и сохраняющейся угрозой безопасности. Продолжающаяся непогода осложняет эвакуацию, передвижение населения и работу экстренных служб, что делает восстановление ситуации особенно сложным.