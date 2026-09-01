Наводнение произошло в Гранд-Каньоне: два человека погибли
14 человек числятся пропавшими.
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По меньшей мере два человека погибли, еще 14 пропали без вести в результате внезапного наводнения в национальном парке Гранд-Каньон в штате Аризона, США.
Как сообщает ABC News, стихия обрушилась на территорию парка в минувшие выходные. Потоки воды повредили и разрушили кемпинги, различные сооружения, пешеходные маршруты и объекты инфраструктуры.
По предварительной оценке, около 40% водопровода Transcanyon Waterline получили повреждения или были полностью разрушены.
Власти начали эвакуацию людей из пострадавших районов. На месте продолжается поисково-спасательная операция, специалисты разыскивают пропавших без вести.
При этом Национальная метеорологическая служба США предупредила о сохраняющемся риске новых наводнений. Угроза затрагивает Гранд-Каньон, а также северные и центральные районы Аризоны как минимум до вечера понедельника.
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