Наводнение произошло в Гранд-Каньоне: два человека погибли

По меньшей мере два человека погибли, еще 14 пропали без вести в результате внезапного наводнения в национальном парке Гранд-Каньон в штате Аризона, США.

Как сообщает ABC News, стихия обрушилась на территорию парка в минувшие выходные. Потоки воды повредили и разрушили кемпинги, различные сооружения, пешеходные маршруты и объекты инфраструктуры.

По предварительной оценке, около 40% водопровода Transcanyon Waterline получили повреждения или были полностью разрушены.

Власти начали эвакуацию людей из пострадавших районов. На месте продолжается поисково-спасательная операция, специалисты разыскивают пропавших без вести.

При этом Национальная метеорологическая служба США предупредила о сохраняющемся риске новых наводнений. Угроза затрагивает Гранд-Каньон, а также северные и центральные районы Аризоны как минимум до вечера понедельника.