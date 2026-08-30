В Алматы начнут прокладку водоотводящих сетей в одном из микрорайонов

С 28 августа по 16 октября 2026 года в мкр. Кайрат Алматы будут проводиться работы по прокладке водоотводящих сетей для ЖК «Jeti Qazyna», расположенного по адресу: мкр. Кайрат, участок 300. Об этом сообщили в управлении энергетики и водоснабжения города.

В связи с проведением работ на отдельных участках улиц будет частично ограничено движение автотранспорта.

Прокладка сетей предусмотрена на трех участках. Первый пройдет от точки подключения по ул. Коримдик, 1а до пересечения улиц Тараз и Байге. Работы здесь запланированы с 31 августа по 30 сентября.

Второй участок - от пересечения улиц Тараз и Байге до пересечения улиц Султал и Байге. Работы будут проводиться с 30 сентября по 15 октября.

Третий участок - от пересечения улиц Сулутал и Байге до ул. Сыбызгы. Работы запланированы с 31 августа по 30 сентября.

Жителей и водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, учитывать ограничения при планировании маршрутов и соблюдать требования временных дорожных знаков.

С 28 августа по 16 октября 2026 года в мкр. Кайрат Алматы будут проводиться работы по прокладке водоотводящих сетей для ЖК «Jeti Qazyna», расположенного по адресу: мкр. Кайрат, участок 300. Об этом сообщили в управлении энергетики и водоснабжения города.

В связи с проведением работ на отдельных участках улиц будет частично ограничено движение автотранспорта.

Прокладка сетей предусмотрена на трех участках. Первый пройдет от точки подключения по ул. Коримдик, 1а до пересечения улиц Тараз и Байге. Работы здесь запланированы с 31 августа по 30 сентября.

Второй участок - от пересечения улиц Тараз и Байге до пересечения улиц Султал и Байге. Работы будут проводиться с 30 сентября по 15 октября.

Третий участок - от пересечения улиц Сулутал и Байге до ул. Сыбызгы. Работы запланированы с 31 августа по 30 сентября.

В рамках проекта предусмотрены монтаж канализационных сетей и последующее благоустройство территории.

Жителей и водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, учитывать ограничения при планировании маршрутов и соблюдать требования временных дорожных знаков.