В Алматы начнут прокладку водоотводящих сетей в одном из микрорайонов
В рамках проекта предусмотрены монтаж канализационных сетей и последующее благоустройство территории.
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С 28 августа по 16 октября 2026 года в мкр. Кайрат Алматы будут проводиться работы по прокладке водоотводящих сетей для ЖК «Jeti Qazyna», расположенного по адресу: мкр. Кайрат, участок 300. Об этом сообщили в управлении энергетики и водоснабжения города.
В связи с проведением работ на отдельных участках улиц будет частично ограничено движение автотранспорта.
Прокладка сетей предусмотрена на трех участках. Первый пройдет от точки подключения по ул. Коримдик, 1а до пересечения улиц Тараз и Байге. Работы здесь запланированы с 31 августа по 30 сентября.
Второй участок - от пересечения улиц Тараз и Байге до пересечения улиц Султал и Байге. Работы будут проводиться с 30 сентября по 15 октября.
Третий участок - от пересечения улиц Сулутал и Байге до ул. Сыбызгы. Работы запланированы с 31 августа по 30 сентября.
Жителей и водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, учитывать ограничения при планировании маршрутов и соблюдать требования временных дорожных знаков.
С 28 августа по 16 октября 2026 года в мкр. Кайрат Алматы будут проводиться работы по прокладке водоотводящих сетей для ЖК «Jeti Qazyna», расположенного по адресу: мкр. Кайрат, участок 300. Об этом сообщили в управлении энергетики и водоснабжения города.
В связи с проведением работ на отдельных участках улиц будет частично ограничено движение автотранспорта.
Прокладка сетей предусмотрена на трех участках. Первый пройдет от точки подключения по ул. Коримдик, 1а до пересечения улиц Тараз и Байге. Работы здесь запланированы с 31 августа по 30 сентября.
Второй участок - от пересечения улиц Тараз и Байге до пересечения улиц Султал и Байге. Работы будут проводиться с 30 сентября по 15 октября.
Третий участок - от пересечения улиц Сулутал и Байге до ул. Сыбызгы. Работы запланированы с 31 августа по 30 сентября.
В рамках проекта предусмотрены монтаж канализационных сетей и последующее благоустройство территории.
Жителей и водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, учитывать ограничения при планировании маршрутов и соблюдать требования временных дорожных знаков.
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