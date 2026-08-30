Почти 33 тысячи человек остались без электричества в Дагестане
Для восстановления электроснабжения привлечены 15 специалистов.
30 Августа 2026, 19:43
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30 Августа 2026, 19:4330 Августа 2026, 19:43
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В Дагестане из-за аварийных отключений без электроснабжения остались почти 33 тысячи человек, сообщают российские СМИ.
По данным регионального управления МЧС России, перебои с электричеством зафиксированы в 24 населенных пунктах Унцукульского, Хунзахского и Цумадинского районов, а также частично в Избербаше.
В зону отключения попали 32 904 человека.
Для восстановления электроснабжения привлечены 15 специалистов и пять единиц техники. Завершить работы и вернуть электричество потребителям планируется к вечеру.
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