Сильное наводнение в американском штате Аризона привело к гибели трёх человек, еще несколько человек числятся пропавшими без вести. передаёт BAQ.KZ со ссылкой на ABC News.

По словам руководителя отдела по чрезвычайным ситуациям округа Хила Карла Мелфорда, тела погибших были обнаружены в небольшом городе Глоубе, где проживает около 7,2 тыс. человек. Населённый пункт расположен примерно в 140 километрах к востоку от Финикса.

Спасательная операция продолжалась всю ночь, и к ней были привлечены дополнительные силы, прибывшие в субботу. Поиски пропавших продолжаются.

Жителям рекомендовано не приближаться к историческому центру бывшего шахтёрского города из-за опасности обрушения повреждённых зданий, а также из-за угрозы от опасных химических веществ и мусора, включая баллоны с пропаном, которые были унесены паводковыми водами.

Власти предупредили, что ситуация остаётся нестабильной, и призвали население соблюдать меры безопасности и следить за обновлениями от экстренных служб.