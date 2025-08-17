  • 17 Августа, 14:39

Наводнение в Китае: погибли 8 человек

Спасатели ведут поиски пропавших.

Сегодня, 14:31
Фото: Report

Восемь человек погибли в результате наводнения в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, передает BAQ.KZ.

Как сообщает агентство Xinhua, еще четыре числятся пропавшими без вести.

ЧП произошло 16 августа примерно в 22:00 по пекинскому времени в туристическом лагере на территории городского округа Баян-Нур.

