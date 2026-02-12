Как минимум 14 человек погибли и около 50 тысzx семей покинули свои дома в Колумбии. Север страны оказался под водой. Масштаб бедствия оценил президент страны Густаво Петро, облетев пострадавшие от наводнения территории, передает BAQ.KZ со ссылкой на БЕЛТА.

К наводнению привели сильные дожди. Река Сину вышла из берегов, в результате чего пострадали три десятка муниципалитетов. В эпицентре стихийного бедствия оказались более 150 тыс. человек. Люди говорят, что к жертвам, разрушениям и потере имущества привело то, что не было своевременного предупреждения о надвигающейся опасности.

– Я потерял все. Все вещи, которые были, я не смог их спасти. Вода очень быстро поднялась с одного метра до двух. Я не знаю, что теперь делать", - поделился местный житель.

На месте работают спасатели. Они помогают и людям, и животным. Собак и кошек выносят на руках из затопленных домов. Власти обещают направить порядка 11 т кормов и ветеринарных принадлежностей.



Ранее разрушительный тропический циклон обрушился на восточное побережье Мадагаскара. Он вызвал ливни, оползни и ураганный ветер до 70 метров в секунду. Больше всего пострадал главный порт островного государства - Туамасина. Разрушены несколько кварталов города. У многих зданий снесло крыши, менее устойчивые жилые дома уничтожены почти полностью. На улицах разбросаны вырванные с корнем деревья, сломанные конструкции, перевернутые автомобили и мотоциклы. В одном из кварталов из 900 домов уцелели единицы. Люди не могут укрыться даже во временных центрах размещения, которые тоже сильно пострадали. Спасатели с трудом справляются с последствиями удара стихии. Население Мадагаскара было заранее предупреждено о приближении циклона. Временно прекращены занятия в школах. Национальная авиакомпания отменила все свои рейсы.-