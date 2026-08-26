Наводнение в Непале унесло жизни 157 человек

В Непале неподалёку от границы с Тибетом в результате внезапного наводнения погибли по меньшей мере 157 человек. Ещё 579 туристов числятся пропавшими без вести, среди них 466 иностранцев из 28 стран. По данным непальской полиции, среди пропавших — 113 граждан Непала, 54 гражданина США и 33 британца. Также нет связи с восемью гражданами Южной Кореи, работавшими на строительстве гидроэлектростанции в регионе Расува. Ещё десять граждан Южной Кореи оказались заблокированы в пострадавшем районе и ждут помощи.

Российское посольство в Непале сообщило, что в зоне бедствия находились как минимум четыре гражданина России, связь с которыми также потеряна. Стихия серьёзно повредила дороги, мосты, коммуникации и объекты гидроэнергетической инфраструктуры. Наиболее масштабные разрушения зафиксированы в районах Расува и Нувакот. Наводнение также затронуло Тибет, где власти Китая начали спасательную операцию. По предварительной версии, причиной катастрофы мог стать оползень, вызванный землетрясением магнитудой 4,4. Также специалисты рассматривают вероятность схода ледяной лавины с горной вершины. Обрушившиеся породы могли перекрыть реку Лхенде, после чего вода прорвала образовавшуюся плотину.

Точную причину наводнения специалисты смогут установить после получения более чётких спутниковых снимков. Для проведения поисково-спасательных работ в пострадавшие районы направлены военные, полицейские и спасатели. По данным китайской стороны, в пограничный город Гьиронг направили не менее 574 спасателей. Работы осложняют сильный ветер, разрушенные дороги и слой грязи толщиной до полутора метров.