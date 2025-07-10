Разрушительное наводнение, обрушившееся на Техас почти неделю назад, привело к гибели 119 человек, сообщает The New York Times. Природная катастрофа затронула обширные территории штата, особенно пострадал округ Керр, где зафиксированы 95 погибших, а ещё 161 человек числится пропавшим без вести.

Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что по всему штату 173 человека пока не найдены, и спасательные операции продолжаются. Стихия, вызванная внезапными ливнями и паводками, стала одной из самых смертоносных в регионе за последние годы. Власти направили дополнительные силы Национальной гвардии и экстренных служб в пострадавшие районы.

Метеорологи предупреждают о сохраняющейся опасности повторных наводнений, в то время как десятки тысяч людей остаются без электричества и доступа к чистой воде.