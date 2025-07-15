Число жертв разрушительного наводнения в штате Техас продолжает расти, передает BAQ.KZ. По последним данным губернатора Техаса Грега Эбботта, количество погибших достигло 131 человека, а 97 граждан числятся пропавшими без вести. Влияние стихии продолжает ощущаться, и разлив рек, по словам Эбботта, будет усиливаться из-за продолжающихся проливных дождей.

"Разлив рек продолжится сегодня и завтра, и новые районы, которые ранее не пострадали, столкнутся с трудностями", — отметил губернатор на пресс-конференции, которая транслировалась по американским телеканалам. Ранее телеканал ABC News сообщал о 129 погибших, но новые данные свидетельствуют о еще большем масштабе трагедии.

В связи с катастрофой губернатор объявил о созыве чрезвычайной сессии законодательного собрания Техаса в конце июля. Основной задачей сессии будет расследование причин катастрофы, а также выяснение обстоятельств высокой смертности среди пострадавших. По словам Эбботта, основными проблемами, которые стали причиной столь страшных последствий, стали "недостаточное количество сирен, предупреждающих о наводнении", а также "нехватка персонала в Национальной метеорологической службе", что вызвало беспокойство как у властей, так и у общественности.

На данный момент спасательные и восстановительные работы продолжаются, однако власти предупреждают, что ситуация остается напряженной и требует немедленных мер для предотвращения дальнейших жертв.