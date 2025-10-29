Во Вьетнаме наводнения и оползни унесли жизни как минимум 10 человек, вызвав масштабные разрушения в центральных районах страны, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu.

По данным местных властей, в портовом городе Дананг погибли шесть человек, еще 19 получили ранения, а четыре человека числятся пропавшими без вести. Стихия затронула тысячи домов, сельскохозяйственные угодья и животных.

В городе Хюэ один человек погиб, пятилетняя девочка числится пропавшей без вести. В провинции Куангнгай зарегистрировано более 120 оползней, жертвами которых стали как минимум три человека. Наводнения привели к перекрытию дорог, десятки людей оказались заблокированы в своих автомобилях.

Метеорологическое управление Вьетнама отметило рекордное количество осадков за последние 24 часа в Хюэ. В древнем городе Хойан, объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО, уровень воды резко повысился, и туристов пришлось эвакуировать с помощью лодок.

Кроме того, из-за проливных дождей приостановлено движение железнодорожных рейсов между Ханоем и Хошимином, что затронуло тысячи пассажиров и осложнило ситуацию в регионе. Местные власти продолжают спасательные работы и предупреждают жителей о возможных новых подтоплениях и оползнях.