Наводнения в Индии и Пакистане: свыше 200 погибших, десятки пропали без вести
Cпасательные команды продолжают поиски как минимум 80 пропавших.
Мощные наводнения, спровоцированные продолжительными ливнями, унесли жизни более 200 человек в Индии и Пакистане. Спасательные команды продолжают поиски как минимум 80 пропавших, а также эвакуируют сотни пострадавших, передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews.
В отдаленной гималайской деревне Чосити (Индийский Кашмир) под ударами стихии погибли не менее 60 человек, еще 80 считаются пропавшими без вести. Трагедия произошла, когда мощный селевой поток обрушился на общественную кухню, где находились более 200 паломников.
Не менее 50 пострадавших с тяжелыми травмами госпитализированы. Многих из них спасатели извлекли из-под завалов грязи. По словам представителя службы чрезвычайных ситуаций Мохаммеда Иршада, число пропавших может увеличиться.
Тем временем в Пакистане разбился вертолет, доставлявший гуманитарные грузы в пострадавшие от наводнения районы на северо-западе страны. В результате крушения погибли все пятеро находившихся на борту.
