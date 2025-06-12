Наводнения в ЮАР унесли жизни 49 человек
Стихия бушует в Южной Африке.
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Южную Африку накрыли суровые погодные условия: с выходных в стране наблюдаются сильные дожди, снегопады и резкое похолодание, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters. Стихия привела к перекрытию дорог, перебоям в электроснабжении и, что самое трагичное, к человеческим жертвам.
Один из самых страшных эпизодов произошёл недалеко от города Мтата, где паводковые воды унесли школьный автобус. По данным местных властей, в транспортном средстве находились 13 детей и двое взрослых. На месте трагедии уже обнаружены тела восьми человек. Четверо — в том числе дети — до сих пор числятся пропавшими без вести. Спасательные работы продолжаются.
Зимние месяцы в ЮАР, которые приходятся на июнь–август, нередко сопровождаются снегопадами и температурами около нуля градусов, особенно в горных районах. Однако нынешняя непогода оказалась особенно разрушительной: местные службы отмечают масштабные отключения электроэнергии и транспортный коллапс.
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