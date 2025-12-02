Наводнения, вызванные циклоном "Дитва", за неделю затронули Индонезию, Таиланд, Малайзию и Шри-Ланку, унесли жизни более тысячи человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на Interfax.

В Индонезии погибли 502 человека, сотни числятся пропавшими без вести. Президент Прабово Субианто сообщил, что правительство направляет авиацию для оказания помощи оставшимся отрезанными деревням.

На Шри-Ланке число погибших достигло 335. Военные острова сообщили о гибели пилота вертолёта, совершившего экстренную посадку при помощи пострадавшим в городе Лунувила. В стране введён режим чрезвычайного положения, власти обратились за международной помощью.

В Таиланде на юге страны погибли 176 человек. В связи с общественным недовольством мерами реагирования от должностей отстранены два местных чиновника. В малайзийском штате Перлис число жертв достигло трёх человек.

Циклон "Дитва" сформировался в конце ноября 2025 года в Индийском океане и достиг пика силы 29 ноября с ветрами до 20,8 м/с. К 30 ноября он ослаб до уровня "глубокой депрессии".