В Центральном Вьетнаме число погибших из-за масштабных наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, выросло до 90 человек. Еще 12 человек считаются пропавшими без вести. Об этом сообщил Департамент управления дамбами и предотвращения стихийных бедствий при Министерстве сельского хозяйства и охраны окружающей среды Вьетнама, передаёт BAQ.KZ.

Сильные дожди продолжаются уже неделю, спровоцировав мощный паводок, разрушения и многочисленные оползни. Наибольший ущерб зафиксирован в провинциях Даклак, Кханьхоа, Зялай и Ламдонг. Здесь разрушены и серьезно повреждены свыше 1,1 тыс. жилых домов, школ и административных зданий, а порядка 200 тыс. домов оказались затоплены.

Повреждены 24 участка национальных автомагистралей, что привело к серьёзным перебоям в автомобильном и железнодорожном сообщении как внутри центральной части страны, так и с другими регионами.

Стихия нанесла значительный ущерб сельскому хозяйству: уничтожено 80 тыс. гектаров посевов и более 100 тыс. гектаров фруктовых плантаций, погибло около 3,5 млн сельскохозяйственных животных и птиц. Экономические убытки оцениваются более чем в 9 трлн донгов (свыше 341 млн долларов).

Для ликвидации последствий правительство направило 44,6 тыс. военнослужащих и 98,5 тыс. сотрудников полиции. Задействованы вертолёты, плавсредства и спецтехника для эвакуации людей и доставки гуманитарной помощи в изолированные районы. В пострадавшие зоны направляются медикаменты, продовольствие, питьевая вода и товары первой необходимости.