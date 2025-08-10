В ходе продолжающихся поисково-спасательных мероприятий в районе падения вертолёта EC-145 обнаружено и поднято на поверхность второе тело, передает BAQ.KZ.

В Министерстве обороны Казахстана отметили, что в настоящее время проводится процедура опознания с участием компетентных органов.

Напоминаем, что поисковые работы ведутся в круглосуточном режиме с привлечением всех необходимых сил и средств Министерства обороны, МЧС, МВД и других ведомств.