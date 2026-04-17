Найдены тела двух несовершеннолетних в Жамбылской области
Причины случившегося неизвестны.
Два тела обнаружили утром в одном из сараев в селе Каракемер Жамбылской области, передает BAQ.kz.
По предварительным данным, двое учеников 9 класса покончили с собой.
По информации источников, происшествие случилось примерно в 05:00 утра. Причины случившегося на данный момент неизвестны.
Предсмертные записки не обнаружены. Сообщается, что подростки не являлись родственниками.
В Департаменте полиции Жамбылской области сообщили, что по фактам суицидов возбуждено уголовное дело.
«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится сообщении.
Согласно статье 201 УПК РК, подробности дела не разглашаются в интересах следствия.
В акимате региона сообщили, что принимаются необходимые меры, организована психологическая помощь для школьников и родителей.
Ситуация находится под контролем руководства региона.
