Предстоящая встреча (или серия встреч) между Дональдом Трампом, Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским - возможность, которая может перерасти в исторические решения. По мнению казахстанских политологов и финансистов в центре внимания предстоящей встречи - прекращение конфликта, территориальные уступки, и безопасность Украины. Корреспондент BAQ.kz выяснил, что эксперты ожидают от встречи и какое она имеет стратегическое значение для Казахстана.

Напомним, 15 августа Дональд Трамп и Владимир Путин встретились в Аляске в первой очной встрече за четыре года. Следующим шагом стал официальный приём Зелинского в Белом доме, где обсуждались вопросы безопасности, территориальных компромиссов и военных поставок. Сейчас в центре внимания возможная трёхсторонняя встреча. И самое интересное, что же решат стороны…

Казахстан пока следит за дипломатическими переговорами России, США и Европы, чтобы лучше понять российскую позицию и её поиск баланса с Западом, а также сохраняет стратегический нейтралитет. В тоже время Астана стремится к предсказуемым отношениям с Вашингтоном, в том числе в экономике и безопасности (энергетика, технологии), несмотря на введённые США в июле 2025 года 25% тарифы на часть казахстанских экспортов.

Стоит отметить, что возможное смягчение западных санкций против России - это облегчение для экономик "Глобального Юга", включая Казахстан; возможен приток инвестиций и развитие экономических проектов.

На стыке противоречий

Особое внимание эксперты уделяют не только самим позициям сторон, но и более широким последствиям для глобальной дипломатии.

Политолог Мурад Шамилов отмечает, что предстоящая встреча Трампа, Путина и Зеленского может стать отправной точкой новой геополитической реальности - поворотным моментом в мировой дипломатии.

"На повестке стоит не просто один вопрос, а попытка переформатировать архитектуру европейской безопасности и роль США. Трамп, претендующий на роль миротворца, публично заявил, что прекращение войны возможно “почти немедленно”, при условии, что Украина откажется от Крыма и планов по вступлению в НАТО. Эта риторика нашла понимание у части электората в США, уставшего от затяжного конфликта, но встретила жесткое отторжение в Киеве. Зеленский обозначил красные линии, а именно то, что территориальная целостность и суверенитет Украины не подлежат обсуждению. Для Путина же участие в переговорах в Вашингтоне уже сам по себе дипломатический успех. Москва демонстрирует способность вести диалог на равных с Западом и с другими игроками, даже несмотря на санкционную изоляцию", - отмечает политолог.

По его мнению, присутствие в Вашингтоне европейских лидеров отражает осознание того, что любые уступки без участия Европы будут восприняты как предательство союзных обязательств с США. Скорее всего, ЕС и Великобритания намерены сдерживать любые односторонние шаги Трампа в пользу России.

Он отмечает, что последствия этой встречи выйдут далеко за пределы Украины и Европы, влияя на весь Евразийский контур, в том числе, на Казахстан и страны ЦА.

У стран и их лидеров разные интересы

Политолог, руководитель Центра сравнительных политических исследований Айдар Амребаев считает, что сама встреча на Аляске между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным стала важным сигналом для активизации дипломатии на этом международном треке.

"Трамп и Путин попытались более четче обозначить то, что они хотят от этой встречи. Каждая из сторон решила свои вопросы. Путин поехал туда, чтобы открыть занавес изоляции, и он это получил. И получил фотографии с лидером супердержавы, Дональдом Трампом. Трамп стремится быть миротворцем номер один, и он неистово демонстрирует свою активность в этом плане. Он уверовал в то, что он единственный, в урегулировании конфликта Россия-Украина. Он использует политику для удовлетворения собственного Эго, завышенного самомнения. Это соответствует его психотипу, темпераменту, внутреннему позыву", - отмечает Амребаев.

Вместе с тем он подчёркивает, что ожидать сенсационных решений от этой встречи было преждевременно: задача достижения конкретных договоренностей по итогам этой встречи не ставилась и соответственно не решилась. По мнению политолога, ожидать реального и эффективного компромисса от предстоящей трёхсторонней встречи крайне сложно, если такая встреча вообще состоится.

"Достижение компромисса интересов всех трёх сторон - Зеленского, Трампа и Путина, например, о мирном соглашении и прекращении санкций в отношении России при существующих процедурах принятия решений, особенностях политических режимов, вряд ли возможно. Нам в Казахстане нужно внимательно отслеживать ситуацию и делать конкретные выводы. С моей точки зрения, нам следует сконцентрироваться на укреплении функциональной мощи государства, особенно экономической и военной составляющей, технологической модернизации всех сфер жизни, а также… подумать о ценностях, которые объединяют наше общество. Тогда, в принципе, мы выстоим перед любыми бурями. И не будем зависеть ни от какого внешнего воздействия", - говорит Амребаев.

Эксперт скептически оценивает политический климат между США, Россией и Украиной.

"Сегодняшние режимы и тенденции развития в этих странах не дают повода для оптимизма. По любым вопросам. Не только по украинскому кризису. Лидеры этих стран настроены слышать только самих себя. Это, конечно, огорчает, но что делать? Мы живём в такое время, которое называется международная турбулентность", - подчеркивает политолог.

Говоря о роли Трампа, Амребаев акцентирует внимание на его личностных амбициях и стратегии, отмечая, что его желания отличаются от желаний Америки.

"Желания Трампа - не есть желания всей Америки. Трамп, как достаточно неординарная и достаточно импульсивная эгоцентричная личность, хочет войти в историю как миротворец, стать эдаким "новым Мессией" в мире. Его страсть к эпатажу, самолюбованию, к неординарным высказываниям и "сделкам" по любому поводу - это популистская стратегия. Сегодня многие страны и их лидеры легко подстраиваются под его личность, приспосабливаются к такому поведению, понимая, что могут получить максимум дивидендов за счёт завышенного самомнения хозяина Белого Дома. Это отлично продемонстрировала встреча в Вашингтоне лидеров ЕС и Украины с Трампом. Как отметила одна американская наблюдательница: "они облизывали Трампа на глазах у мира", - отмечает политолог.

Амребаев обращает внимание, что за образом миротворца скрывается стремление Трампа реализовать идею "Make America Great Again" и войти в историю как президент - символ американского могущества.

"Америка хочет выйти из поразившего ее кризиса и снова стать державой номер один. Лидерство США было заложено ещё прежними администрациями, например, Рональдом Рейганом, который действительно сделал Америку великой. После него США постепенно стали негативным образом, "плохим мальчиком", и на этом фоне Трамп выдвинул лозунг "сделать Америку снова великой" за которым кроется стремление к собственному величию. Он хочет остаться в истории лучшим среди всех американских президентов, получить Нобелевскую премию, быть самым успешным бизнесменом, возглавившим США и привлёкшим в страну колоссальные инвестиции", - считает Амребаев.

Политолог напоминает, что Трамп играет роль харизматичного лидера, соперничающего с мировыми автократами.

"Помните, он съездил в Саудовскую Аравию, Эмираты, Катар, где его встречали как шейха. Такой образ он хотел бы реализовать везде, в том числе в отношении Европы. С европейскими лидерами он не готов разговаривать на равных, как представитель демократической страны. Он абсолютный автократ. С другой стороны, он хотел бы, чтобы его признавали и боялись другие автократы, такие как Ким Чен Ын или Владимир Путин. Поэтому он готов пойти навстречу с кем угодно лишь бы потешить свое Эго. Путина он воспринимает как друга, не смотря на неприятие российского президента лидерами других демократических стран. Можно сказать, они одного поля ягоды", - считает политолог.

А для Путина, по его мнению, экспансия - один из инструментов достижения собственной популярности и способ удержания власти.

Оценивая фигуру Владимира Зеленского, политолог указывает на его политическую уязвимость.

"Зеленский - изначально аполитичный человек, артистическая натура. Но он вынужденно "взрослеет" как политик. Он взялся за груз непосильный для обычного человека. Страна столкнулась с очень сложными и болезненными трансформационными процессами. Зеленский - не искушённый политик, и это, конечно, проблема для самой страны. Например, его абсолютный провал во время первых переговоров в Белом доме поставил Украину на грань катастрофы. Если вспомнить ту встречу, то он приехал туда абсолютно не готовым к разговору с Трампом. Его консультанты должны были подготовить его гораздо серьёзнее, ведь там решаются ключевые вопросы выживания государства", - замечает политолог.

Он акцентирует внимание на проблемах управления государством в условиях войны, с которыми сталкивается Украина: "для страны, которая ведёт войну, нужны очень серьёзные кризисные менеджеры"!

"Это одна из главных проблем сегодняшней Украины. Обязанность любого лидера государства не допустить агрессии в отношении своей страны и способствовать экономическому росту и благосостоянию людей, тебе поверивших. Но сегодня Украина как никогда уязвима. Больше всего жаль украинский народ, который поверил в реальность “Слуги народа” из фильма. Процесс демократизации - сложный процесс, который одними митингами не решишь. Это система, требующая серьёзных усилий и работы над собой, поиска компромиссов по самым разным вопросам. Не каждая страна способна выдержать испытание демократией и достичь реальных изменений для большинства людей", - считает Амребаев.

Для украинцев, по его мнению, как и для любой нации, особое, сакральное, значение имеет вопрос территориальной целостности и суверенитета.

"Это принципиально для них, это вопрос жизни и смерти. Другое дело, что у народа есть усталость от войны, от горя и потерь, отсутствия комфорта и бесконечного стресса", - отмечает эксперт.

Эксперт скептически оценивает перспективы предстоящих переговоров, считая, что они ничего не решат, или не будут носить долговременный и, заслуживающий доверия, характер.

"Трамп - сторонник сделки, а не смыслов и ценностей. Для него очень важно, чтобы кто-то купил, а кто-то продал. А как известно, во время сделки кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. И невозможно найти вариант win-win, при котором все в выигрыше. На встрече, если она состоится, скорее всего, будет именно такая ситуация: кто-то выиграет, кто-то проиграет. Для Путина и Зеленского это вопрос политического самовыживания. Думаю, дело идёт к борьбе до самого истощения сторон, при котором победителем окажется третья, внешняя сторона. Я не очень верю в то, что итоги встречи обретут нормативную, институциональную устойчивость. Трамп не сторонник норм и правил - он легко их нарушает. Поэтому даже если будет подписан какой-то меморандум, то он не будет стоить даже бумаги, на которой он подписан", - считает политолог.

Трамп и Путин уже договорились?

Казахстанский политолог и экономист Пётр Своик, напротив, убеждён, что встреча Трампа и Путина уже принесла конкретные договорённости, даже если их детали пока не обнародованы.

"Они, безусловно, договорились. Об этом свидетельствует хотя бы то, что планируемая встреча тет-а-тет означает обсуждение того, о чём их помощники не смогли договориться. А раз они поехали командами, значит, обсуждали то, что команды уже оговорили. В таких случаях помощники докладывают своим шефам об уже совершённых договорённостях, а лидеры, присутствуя при этих докладах, легитимируют всё то, что их команды определили. Публичные заявления лидеров только подтвердили этот факт. Они вышли и сказали, что обо всём договорились. Там прозвучало, что есть один большой вопрос, по которому, кажется, не договорились, но есть подвижки - и это как раз перемирие. Вопрос отнесли на Москву, то есть договорились обо всём остальном", - отмечает политолог.

Анализируя российскую позицию, Своик обращает внимание, что цели Москвы давно обозначены и не меняются.

Элита Америки и контуры будущего

Своик рассматривает фигуру Трампа не только как лидера США, но и как представителя глубинных процессов внутри американской элиты. По его мнению, современная Америка живёт в состоянии скрытой гражданской войны, где противостоят разные группы капитала.

"В США – в недрах самого глубинного государства происходит конфликт, фактически гражданская война. В Америке вошли в непримиримый конфликт промышленный капитал, имеющий национальную основу, и финансовый капитал, который имеет глобальную основу. Трамп - это фронтмен, которого поставили на президентский пост владельцы промышленного капитала", - полагает политолог.

По его мнению, лозунг "сделать Америку снова великой" отражает именно интересы промышленной элиты.

"Это значит вернуть Америке тот промышленный капитал, который она в своё время передала Германии, Японии, Южной Корее и Тайваню как форпостам против миросоциализма. Теперь той части глубинной элиты, которую представляет Трамп, нужно раскулачить Германию, затем - Японию и Южную Корею. Тайвань же отдадут Пекину после того, как оттуда уедут заводы по производству чипов. Вот задача Трампа и той части глубинного государства, которую он олицетворяет", - считает эксперт.

Однако другая часть элиты стремится свергнуть Трампа и вернуть США в прежнее русло глобальных финансов.

По его мнению, главная битва Трампа разворачивается внутри страны, но её отголоски напрямую влияют на мировую политику.

"Трамп прежде всего хочет победить противников внутри Америки, затем - победить врагов среди сателлитов. Сегодня это Германия, Британия, Франция и Польша. Польша была самой старательной проамериканской страной в Европе, и теперь именно она стала врагом Трампа. Они его ненавидят, но ничего сделать не могут и делают вид, что союз сохраняется. У Трампа союз на самом деле с Путиным. Но он не может сразу всё устроить. Он не будет дружить с Европой, но также не доведёт дело до кровопролития", - считает эксперт.

По мнению политолога, Трамп старается не допустить, чтобы внутриэлитная война выплеснулась на улицы американских городов, а на международной арене он действует осторожно, постепенно подводя Европу к новой роли.

Однако для Путина ключевым условием является не только военная пауза, но и политический переход в самой Украине. По мнению политолога, российскому лидеру важно, чтобы перемирие наступило не раньше, чем на Украине начнётся смена власти.

"Путин готов встретиться с Зеленским, если тот согласится заявить о начале политического переходного процесса сразу после остановки военных действий: новые выборы президента, новые выборы Рады, фактическое переучреждение государства Украина. Формулировка может звучать как “мы договорились о вечной дружбе и сотрудничестве, о прекращении боевых действий для того, чтобы в Украине начался политический процесс”. Если Зеленский согласится, то Путин с ним встретится", - считает политолог.

Украину в НАТО не примут?

По мнению Своика, сама манера поведения Трампа и европейских лидеров во время его встречи с Зеленским стала показательным символом изменений в мировой политике.

"Когда Трамп вызвал к себе Зеленского, туда направилась и вся верхушка Европы, хотя лидер США заявил, что примет только Зеленского. Это сама по себе пикантная, обидная и, можно сказать, унизительная ситуация для европейцев. Ведь мы привыкли считать, что Англия, Германия, Франция - великие державы. А тут они все испуганной стайкой поехали и сидели в соседней гостинице", - считает политолог.

По его мнению, США и европейцы выработали новую форму гарантий безопасности для Украины, которая может стать аналогом "пятой статьи НАТО", но без формального членства в Альянсе.

"Они вместе выработали, что Украину в НАТО не примут, пятую статью на неё распространять не будут, но дадут гарантии безопасности со своей стороны. Это будет своего рода аналог пятой статьи: если на Украину нападут, они её должны будут защищать. Конечно, это больше похоже на пожелание. Но самое пикантное — вот что. Путин может сказать: "окей, это очень правильно". И настолько правильно, что мы, Россия, тоже подключаемся. Так Украина, будучи нейтральной и вне НАТО, может получить гарантии безопасности и от НАТО, и от России", - предполагает эксперт.

Он считает, что итогом этого сценария может стать вынужденное согласие Европы на условия Москвы: в такой конфигурации европейцам придётся соглашаться на условия Путина.

Роль Казахстана в геополитической турбулентности

Эксперты подчеркивают, что последствия встречи в Белом доме будут иметь не только политический, но и прямой экономический эффект для Казахстана.

Мурад Шамилов считает, что для Казахстана и региона ЦА эта встреча тоже определённый индикатор. При любом изменении геополитических позиций, давление на соседние постсоветские республики может, как возрастать, так и снижаться.

"В этом контексте Астана будет стремиться к сохранению нейтралитета и укреплению многовекторности, с акцентом на экономическую диверсификацию, устойчивость к геоэкономическим рискам и развитие связей с Китаем, Турцией и странами Персидского залива", - считает эксперт.

Айдар Амребаев считает, что Казахстан находится на перекрёстке противоречий между мировыми центрами силы - Китаем, Россией, США, Евросоюзом, Ираном, который исторически являлся высоким интеллектуальным центром и традиционно сильно влиял на весь регион Центральной Азии. По мнению политолога, сегодня главная задача для Казахстана - сохранить международную субъектность, сбалансированность своей внутренней и внешней политики.

"Сейчас перед президентом Казахстана стоит задача сделать так, чтобы страна сохранила свою международную субъектность, автономность, и не стала объектом преимущественного влияния одной из сторон. И Токаев очень старательно это делает. Хорошо, что у руля нашей страны такой профессиональный дипломат. Потому что мы находимся в зоне сильного внешнего давления и конъюнктуры цен на свою продукцию. Сегодня исключительное значение имеют высоко профессиональные советники по внутренней политике и в разработке экономической стратегии. Что касается внешнего трека - он с этим справляется блестяще", - считает Амребаев.

Он подчёркивает, что для Казахстана ключ к устойчивости лежит в сбалансированном внутреннем развитии, учете интересов всех социальных групп и ответственности власти перед народом. В стране нужно создавать серьёзный задел экономической прочности на новом технологическом уровне, в приоритете производство товаров с высокой добавленной стоимостью.

"Важным направлением для Казахстана является транспортно-логистическая взаимосвязанность и открытость альтернативных торговых и инвестиционных площадок. Это приоритетная задача для того, чтобы сохранить нашу функциональную мощь и востребованность для мировых цепочек поставок, и это может также вытянуть экономику в целом", - отмечает Амребаев.

Финансист Расул Рысмамбетов считает, что трехстороння встреча Трампа, Путина и Зеленского - это сигнал о большой перемене в мировой повестке, прежде всего санкционной и энергетической.

"Для нас в Казахстане, это означает, что правила игры вокруг России могут либо смягчиться, либо наоборот ужесточиться - всё будет зависеть от того, смогут ли договориться", - считает Расул Рысмамбетов.

Финансист подчеркивает, что Казахстан находится в зоне риска вторичных санкций и любой исход встречи такого уровня мгновенно отражается на платежах, логистике и других важных для нас вещах. Он подробно остановился на ключевых рисках и возможностях для Казахстана.

"Вопрос номер один для нас - это нефтепровод КТК и вторичные санкции. Казахстан экспортирует через Новороссийск до 80% своей нефти, поэтому каждое обострение или разрядка в этом треугольнике напрямую меняет стоимость страховки и логистики. Если будет прогресс, мы получим снижение премий за риск, но если переговоры сорвутся, то экспорт может стать сложнее", - отмечает Рысмамбетов.

Он также подчеркнул и стратегическое значение транспортных и энергетических проектов для Казахстана в случае изменения глобальных правил игры.

"Третий вопрос - это пресловутый Средний коридор через Каспий. Для нас он становится не геополитическим лозунгом, а страховкой от перебоев. ЕС и США будут воспринимать вложения в этот маршрут, как вклад Казахстана в устойчивость региона, и этим можно воспользоваться для привлечения финансирования. Разумеется, ещё и уран, и энергетика будущего - тот самый водородный проект в Мангистау. "Казатомпром" стратегический поставщик для США и Европы, и в случае пересмотра санкционных правил, мы можем стать ключевым партнёром в обеспечении энергетической безопасности", - считает финансист.

Таким образом, предстоящая встреча - не просто дипломатическое событие, а возможный поворотный момент в формировании новой архитектуры глобальной безопасности. Для США это шанс перезапустить свою стратегию и утвердить промышленный капитал в роли новой опоры мировой экономики, для России - возможность закрепить свои красные линии и добиться признания контроля над спорными территориями, а также не допустить расширения НАТО, для Европы - болезненное испытание, где "старые державы" оказались на вторых ролях и вынуждены следить за переговорами в стороне, для Украины - вопрос выживания и поиска любых гарантий, даже если они не будут равны членству в НАТО.

Для Казахстана же итоги этой встречи, если кончено она состоится, могут иметь долгосрочные последствия. Наша страна оказывается на стыке интересов России, Китая, США, Европы и Ирана. И все эксперты сходятся во мнении, что нам необходимо сохранять нейтралитет и многовекторность, укреплять внутреннюю устойчивость - экономическую, социальную и технологическую, развивать транспортно-логистические маршруты и IT-сектор.