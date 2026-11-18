Незаконно выведенных из Казахстана активов в Сингапуре пока не нашли, но если они появятся, их можно будет полностью вернуть. Об этом на заседании Курултая заявил заместитель Генерального прокурора Галымжан Койгелдиев. Депутаты в тот же день ратифицировали Соглашение между Казахстаном и Сингапуром о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Депутат Шахмардан Байманов спросил, есть ли сейчас в Сингапуре активы, незаконно выведенные из Казахстана, и как их можно вернуть.

«В настоящее время на территории Сингапура незаконно выведенные из Казахстана активы не выявлены. Но если в будущем такие активы будут обнаружены, это соглашение позволит полностью вернуть их в Казахстан», – ответил Галымжан Койгелдиев.

По его словам, соглашение предусматривает три основных механизма.

«Первое, выявить такое имущество или банковские счета, второе, заблокировать их, а затем конфисковать. Конфискованное имущество, будь то деньги или активы, будет возвращено в Казахстан», – пояснил замгенпрокурора.

Что дает соглашение

Документ подписали 8 сентября 2025 года в Сингапуре. По словам Галымжана Койгелдиева, отношения двух стран активно развиваются в экономике, инвестициях и гуманитарной сфере, а товарооборот составил 1,5 млрд долларов.

Соглашение позволит правоохранительным органам двух стран быстрее получать доказательства и проводить процессуальные действия на территории друг друга. Помощь может быть разной.

получение доказательств и показаний;

обыски и другие процессуальные действия;

получение информации о банковских счетах;

конфискация доходов, полученных преступным путем;

проведение экспертиз;

обеспечение участия людей в процессуальных действиях.

Когда помогут не обязательно

В соглашении прописаны и случаи, когда в помощи можно отказать. Например, если запрос касается политических или воинских преступлений, противоречит законам страны или ее международным обязательствам, а также может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим существенным интересам.

Отказать могут и тогда, когда выполнение запроса приведет к нарушению прав человека по признаку расы, религии, пола, этнического происхождения, национальности или политических убеждений. Помощь не окажут, если запрос может помешать расследованию другого уголовного дела, а также если человек уже привлекался к ответственности за то же правонарушение, был оправдан, отбыл наказание или получил помилование.

Во время обсуждения депутаты задали и другие вопросы. Дихан Камзабекулы поинтересовался, как будет проходить экстрадиция преступников между двумя странами, вопрос замгенпрокурора задала и депутат Руслана Сулаймонова.