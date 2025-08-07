Nazarbayev University (NU) прошёл институциональную аккредитацию британского агентства QAA (Quality Assurance Agency for Higher Education) — одного из мировых лидеров в сфере оценки качества высшего образования, передает BAQ.KZ.

Это важное достижение подтверждает соответствие NU строгим международным стандартам и усиливает его статус как ведущего университета в регионе.

По итогам международного обзора качества NU успешно продемонстрировал соответствие 10 стандартам ESG (Стандарты и рекомендации по обеспечению качества в Европейском пространстве высшего образования), включая академическую добросовестность, студентоцентричный подход и эффективность управления.

"Эта аккредитация является важным внешним подтверждением нашей приверженности международным стандартам. Она усиливает нашу репутацию и повышает ценность диплома NU", - отметил президент университета профессор Вакар Ахмад.

Получение аккредитации совпало с 15-летием университета. Это первый случай, когда NU прошёл полную институциональную аккредитацию. В дальнейшем вуз планирует расширить число дисциплинарных аккредитаций как часть стратегии постоянного повышения качества.

Сегодня в портфолио NU — более 70 образовательных программ, соответствующих международным требованиям. Среди них — направления в области медицины, компьютерных наук, геонаук и горного дела. По данным вуза, 98% его выпускников успешно трудоустраиваются.

В 2025 году университет получил свыше 10 тысяч заявок — на 34% больше, чем в предыдущем году. Преподавательский состав NU представлен учёными более чем из 60 стран, а вуз активно сотрудничает с британской организацией Advance HE, работающей в сфере качества и лидерства в образовании.