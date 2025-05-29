О встрече сообщает пресс-служба президента РФ, передает BAQ.KZ.

"Владимир Путин встретился в Кремле с Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, который находится в Москве, говорится в локаничном сообщении на сайте Кремля.