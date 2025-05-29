Назарбаев встретился с Путиным в Кремле
Вчера, 23:20
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Вчера, 23:20Вчера, 23:20
180Фото: Скрин из видео. Пресс-служба Кремля.
О встрече сообщает пресс-служба президента РФ, передает BAQ.KZ.
"Владимир Путин встретился в Кремле с Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, который находится в Москве, говорится в локаничном сообщении на сайте Кремля.
Видео встречи также появилось в официальном телеграм канале Кремля.
Других подробностей со встречи - нет.
Видео: t.me/news_kremlin
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