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Назарбаев встретился с Путиным в Кремле

Вчера, 23:20
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Скрин из видео. Пресс-служба Кремля. Вчера, 23:20
Вчера, 23:20
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Фото: Скрин из видео. Пресс-служба Кремля.

О встрече сообщает пресс-служба президента РФ, передает BAQ.KZ.

"Владимир Путин встретился в Кремле с Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, который находится в Москве, говорится в локаничном сообщении на сайте Кремля.

Видео встречи также появилось в официальном телеграм канале Кремля. 

Других подробностей со встречи - нет.

Видео: t.me/news_kremlin

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