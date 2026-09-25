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Назарбаев выразил соболезнования семьям погибших военнослужащих

25 Сентября 2026, 08:56
АВТОР
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Baq.kz 25 Сентября 2026, 08:56
25 Сентября 2026, 08:56
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Фото: Baq.kz

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших во время военных учений в Мангистауской области, передает BAQ.KZ.

Сообщается, что Назарбаев с глубокой скорбью воспринял известие о трагедии.

«Разделяя горечь невосполнимой утраты, Первый Президент выразил искренние соболезнования родным и близким погибших», – говорится в сообщении.

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