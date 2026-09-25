Назарбаев выразил соболезнования семьям погибших военнослужащих

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших во время военных учений в Мангистауской области, передает BAQ.KZ.

Сообщается, что Назарбаев с глубокой скорбью воспринял известие о трагедии.