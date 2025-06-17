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Назначен новый гендиректор "Барыса"

Сегодня, 15:37
АВТОР
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prosports.kz Сегодня, 15:37
Сегодня, 15:37
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Фото: prosports.kz

Новым генеральным директором астанинского "Барыса" назначен Сакен Мусайбеков, передаёт BAQ.KZ.

"Решением корпоративного фонда "Фонд поддержки индустрии туризма и спорта" генеральным директором "Барыса" назначен Сакен Мусайбеков", - сообщает пресс-служба клуба.

57-летний специалист является действующим генеральным директором КФХ, а также вице-президентом НОК РК по зимним видам спорта.

Напомним, в феврале 2021 года Мусайбеков в должности вице-министра культуры и спорта попал под следствие по подозрению в получении взятки в размере $15 тысяч за решение вопроса, связанного с подписанием договора государственно-частного партнёрства по реализации проекта "Центр учета ставок". В августе 2021 года в суде Мусайбекову был вынесен обвинительный вердикт о мошенничестве с использованием служебного положения, по которому он отделался штрафом в 62 млн тенге.

 
 
 
 
 
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Публикация от Хоккейный клуб "Барыс" (@barys_official)

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