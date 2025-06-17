Назначен новый гендиректор "Барыса"
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Новым генеральным директором астанинского "Барыса" назначен Сакен Мусайбеков, передаёт BAQ.KZ.
"Решением корпоративного фонда "Фонд поддержки индустрии туризма и спорта" генеральным директором "Барыса" назначен Сакен Мусайбеков", - сообщает пресс-служба клуба.
57-летний специалист является действующим генеральным директором КФХ, а также вице-президентом НОК РК по зимним видам спорта.
Напомним, в феврале 2021 года Мусайбеков в должности вице-министра культуры и спорта попал под следствие по подозрению в получении взятки в размере $15 тысяч за решение вопроса, связанного с подписанием договора государственно-частного партнёрства по реализации проекта "Центр учета ставок". В августе 2021 года в суде Мусайбекову был вынесен обвинительный вердикт о мошенничестве с использованием служебного положения, по которому он отделался штрафом в 62 млн тенге.
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