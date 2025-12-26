Назначен новый глава аэропорта в Астане
Председателем Правления АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" назначен Сейдахметов Бекен Канелович, передает BAQ.KZ.
Бекен Сейдахметов имеет профильное высшее образование — он окончил Рижский институт инженеров гражданской авиации. За годы работы в отрасли он накопил значительный управленческий опыт в сфере гражданской авиации и транспортной инфраструктуры.
В разные периоды он занимал руководящие должности, в том числе был заместителем генерального директора по экономике и финансам РГП "Международный аэропорт „Астана“", первым вице-президентом ЗАО "Международный аэропорт Астана", а также главным экспертом Группы по управлению транспортными активами АО "Самрук".
С 2011 по 2017 годы Бекен Сейдахметов возглавлял Комитет гражданской авиации, курируя вопросы развития и регулирования отрасли. До нового назначения он работал ректором Академии гражданской авиации.
В аэропорту отмечают, что профессиональный опыт нового председателя правления будет способствовать дальнейшему развитию главной воздушной гавани страны.
