Председателем Правления АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" назначен Сейдахметов Бекен Канелович, передает BAQ.KZ.

Бекен Сейдахметов имеет профильное высшее образование — он окончил Рижский институт инженеров гражданской авиации. За годы работы в отрасли он накопил значительный управленческий опыт в сфере гражданской авиации и транспортной инфраструктуры.

В разные периоды он занимал руководящие должности, в том числе был заместителем генерального директора по экономике и финансам РГП "Международный аэропорт „Астана“", первым вице-президентом ЗАО "Международный аэропорт Астана", а также главным экспертом Группы по управлению транспортными активами АО "Самрук".

С 2011 по 2017 годы Бекен Сейдахметов возглавлял Комитет гражданской авиации, курируя вопросы развития и регулирования отрасли. До нового назначения он работал ректором Академии гражданской авиации.

В аэропорту отмечают, что профессиональный опыт нового председателя правления будет способствовать дальнейшему развитию главной воздушной гавани страны.