Назначен новый председатель правления "QazaqGaz"
Глава Фонда "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов представил коллективу национальной компании нового руководителя, передаёт BAQ.KZ.
Председателем правления АО НК "QazaqGaz" назначен Алибек Жамауов, ранее занимавший должность вице-министра энергетики Республики Казахстан.
Алибек Жамауов родился в 1981 году в Атырау. Окончил Университет имени Сулеймана Демиреля и Казахский национальный технический университет имени К. Сатпаева.
Свою карьеру он начал в 2005 году младшим советником компании Agip Kazakhstan Caspian Operating.
2006–2009 гг. — советник, супервайзер Agip Kazakhstan Caspian Operating;
2009–2015 гг. — менеджер ТОО "Жамбыл Петролеум";
2015–2019 гг. — исполнительный директор ТОО "Жамбыл Петролеум";
2019–2020 гг. — руководитель технической группы ТОО "PSA";
2020–2023 гг. — заместитель генерального директора ТОО "PSA";
2023–2025 гг. — вице-министр энергетики РК.