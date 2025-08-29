  • 29 Августа, 14:38

Назначен новый председатель правления "QazaqGaz"

Фото: "Самрук-Қазына"

Глава Фонда "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов представил коллективу национальной компании нового руководителя, передаёт BAQ.KZ.

Председателем правления АО НК "QazaqGaz" назначен Алибек Жамауов, ранее занимавший должность вице-министра энергетики Республики Казахстан.

Алибек Жамауов родился в 1981 году в Атырау. Окончил Университет имени Сулеймана Демиреля и Казахский национальный технический университет имени К. Сатпаева.

Свою карьеру он начал в 2005 году младшим советником компании Agip Kazakhstan Caspian Operating.

  • 2006–2009 гг. — советник, супервайзер Agip Kazakhstan Caspian Operating;

  • 2009–2015 гг. — менеджер ТОО "Жамбыл Петролеум";

  • 2015–2019 гг. — исполнительный директор ТОО "Жамбыл Петролеум";

  • 2019–2020 гг. — руководитель технической группы ТОО "PSA";

  • 2020–2023 гг. — заместитель генерального директора ТОО "PSA";

  • 2023–2025 гг. — вице-министр энергетики РК.

