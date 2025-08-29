Глава Фонда "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов представил коллективу национальной компании нового руководителя, передаёт BAQ.KZ.

Председателем правления АО НК "QazaqGaz" назначен Алибек Жамауов, ранее занимавший должность вице-министра энергетики Республики Казахстан.

Алибек Жамауов родился в 1981 году в Атырау. Окончил Университет имени Сулеймана Демиреля и Казахский национальный технический университет имени К. Сатпаева.

Свою карьеру он начал в 2005 году младшим советником компании Agip Kazakhstan Caspian Operating.