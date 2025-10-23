Приказом Министра внутренних дел Ержана Саденова начальником Департамента собственной безопасности МВД назначен полковник полиции Талгат Шаяхметов, передаёт BAQ.KZ.

Полковник Шаяхметов служит в органах внутренних дел более 27 лет. Обладает значительным опытом работы в подразделениях криминальной полиции, по борьбе с организованной преступностью, а также в системе собственной безопасности. В разные годы занимал руководящие должности, в том числе заместителя начальника ДСБ МВД, заместителя начальника территориального Департамента полиции.

До нового назначения работал заместителем начальника Департамента криминальной полиции МВД. В ходе представления нового руководителя личному составу Министр внутренних дел обозначил приоритетные задачи, подчеркнув необходимость системной перестройки подходов к обеспечению служебной дисциплины и профилактике правонарушений.

Глава ведомства поручил усилить профилактическую работу, активно использовать потенциал офицерских собраний как инструмента честной и принципиальной оценки поведения сотрудников, включая общественное порицание. Он особо отметил, что необходимо своевременно избавляться от тех, кто предает присягу, "не дожидаясь тяжких последствий".

"Полицейский и правонарушение — вещи несовместимые. Мы не имеем права мириться с этим ни при каких обстоятельствах", — подчеркнул Ержан Саденов.

Министр также напомнил, что в случае резонансных инцидентов с участием сотрудников персональную ответственность несут не только их непосредственные руководители, но и подразделения собственной безопасности.