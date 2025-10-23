Назначен новый руководитель Департамента собственной безопасности МВД РК
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Приказом Министра внутренних дел Ержана Саденова начальником Департамента собственной безопасности МВД назначен полковник полиции Талгат Шаяхметов, передаёт BAQ.KZ.
Полковник Шаяхметов служит в органах внутренних дел более 27 лет. Обладает значительным опытом работы в подразделениях криминальной полиции, по борьбе с организованной преступностью, а также в системе собственной безопасности. В разные годы занимал руководящие должности, в том числе заместителя начальника ДСБ МВД, заместителя начальника территориального Департамента полиции.
До нового назначения работал заместителем начальника Департамента криминальной полиции МВД. В ходе представления нового руководителя личному составу Министр внутренних дел обозначил приоритетные задачи, подчеркнув необходимость системной перестройки подходов к обеспечению служебной дисциплины и профилактике правонарушений.
Глава ведомства поручил усилить профилактическую работу, активно использовать потенциал офицерских собраний как инструмента честной и принципиальной оценки поведения сотрудников, включая общественное порицание. Он особо отметил, что необходимо своевременно избавляться от тех, кто предает присягу, "не дожидаясь тяжких последствий".
"Полицейский и правонарушение — вещи несовместимые. Мы не имеем права мириться с этим ни при каких обстоятельствах", — подчеркнул Ержан Саденов.
Министр также напомнил, что в случае резонансных инцидентов с участием сотрудников персональную ответственность несут не только их непосредственные руководители, но и подразделения собственной безопасности.
Самое читаемое
- Минимальная зарплата в Казахстане должна быть не ниже 150 тысяч тенге — депутат
- 20 казахстанских университетов вошли в глобальный рейтинг QS
- Встреча Трампа и Путина отложена: Москва отвергла идею прекращения огня в Украине
- В Алматы горит административное здание
- Акимат Костаная срочно ищет будущих владельцев домов и коттеджей в новом микрорайоне