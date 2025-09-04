Назначен новый руководитель "Казселезащиты" МЧС
Сегодня, 15:07
71Фото: МЧС РК
Вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Ерболат Садырбаев представил коллективу ГУ "Казселезащита" нового руководителя, передаёт BAQ.KZ.
В соответствии с приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан руководителем ГУ "Казселезащита" назначен Сабыржанұлы Аслан.
Сабыржанұлы Аслан родился в 1983 году в городе Алматы. Имеет высшее образование.
В разные годы работал в государственных органах и частных структурах. Ранее занимал должность директора РГП на ПХВ "Селденқорғау Құрылыс"" Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
