Назначен новый руководитель Ситуационного центра Совбеза РК
Арман Абдрасилов возглавил Ситуационный центр Совета Безопасности.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующий указ, передает BAQ.KZ.
Распоряжением Главы государства Абдрасилов Арман Аскарович назначен заведующим Ситуационным центром Совета Безопасности Республики Казахстан.
Арман Абдрасилов родился в 1980 году в Акмолинской области. В 2001 году окончил механико-математический факультет Казахского национального университета им. аль-Фараби.
Трудовую деятельность начал в 2001 году инженером в Научно-исследовательском институте математики и механики КазНУ.
С мая 2002 по июнь 2012 года работал инженером Национального научно-технического центра РК.
В 2013-2020 гг. — директор группы компаний ОЮЛ "Центр анализа и расследований кибер атак".
В августе 2020 года был назначен председателем правления АО "Национальный инфокоммуникационный Холдинг "Зерде".
