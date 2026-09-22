Назначен новый вице-министр энергетики Казахстана

Постановлением Правительства Ержан Ертаев назначен вице-министром энергетики Республики Казахстан, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Правительства.

Ержан Ертаев родился в 1985 году в Павлодарской области. Окончил Инновационный Евразийский университет и Университет прикладных наук Анхальт.

Трудовую деятельность начал в 2009 году электромехаником в частной компании. В дальнейшем работал в Управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области.

В 2013-2014 годах занимал должности главного эксперта и руководителя управления Комитета государственного энергетического надзора и контроля Министерства индустрии и новых технологий.

В разные годы возглавлял территориальные департаменты энергетического надзора в Акмолинской и Карагандинской областях, был заместителем председателя комитета Министерства энергетики и руководителем Управления энергетики и ЖКХ Павлодарской области.

В 2021-2022 годах руководил аппаратом председателя правления «Самрук-Энерго».

В 2022-2023 годах Ертаев занимал должность генерального директора Экибастузской ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова.

Затем работал заместителем председателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики.

С июля 2024 года до нового назначения Ержан Ертаев занимал должность председателя Комитета государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК.