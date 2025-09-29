  • 29 Сентября, 22:57

Трамп пообещал ввести 100% пошлины на иностранные фильмы

Президент США заявил, что зарубежное кино "украло" американскую индустрию.

Сегодня, 22:15
Фото: GETTY IMAGES

Президент США Дональд Трамп анонсировал введение стопроцентных пошлин на всю кинопродукцию, импортируемую в страну. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, передает BAQ.KZ.

По словам политика, американская киноиндустрия "была украдена другими странами". Особо он выделил Калифорнию, где, как считает Трамп, индустрия пострадала сильнее всего из-за "слабого и некомпетентного губернатора".

"Чтобы решить эту давнюю проблему, я введу 100% пошлины на все фильмы, снятые за пределами США", - подчеркнул президент.

