Трамп пообещал ввести 100% пошлины на иностранные фильмы
Президент США заявил, что зарубежное кино "украло" американскую индустрию.
Сегодня, 22:15
60Фото: GETTY IMAGES
Президент США Дональд Трамп анонсировал введение стопроцентных пошлин на всю кинопродукцию, импортируемую в страну. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, передает BAQ.KZ.
По словам политика, американская киноиндустрия "была украдена другими странами". Особо он выделил Калифорнию, где, как считает Трамп, индустрия пострадала сильнее всего из-за "слабого и некомпетентного губернатора".
"Чтобы решить эту давнюю проблему, я введу 100% пошлины на все фильмы, снятые за пределами США", - подчеркнул президент.