Президент США Дональд Трамп анонсировал введение стопроцентных пошлин на всю кинопродукцию, импортируемую в страну. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, передает BAQ.KZ.

По словам политика, американская киноиндустрия "была украдена другими странами". Особо он выделил Калифорнию, где, как считает Трамп, индустрия пострадала сильнее всего из-за "слабого и некомпетентного губернатора".