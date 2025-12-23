  • 23 Декабря, 15:20

Назначен замакима города Жанаозен

Сегодня, 14:16
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Назначен замакима города Жанаозен Сегодня, 14:16
Сегодня, 14:16
118

​Аким города Жанаозен Жансеит Кайнарбаев представил активу города и депутатам городского маслихата Мукаша Максата Аскарулы, назначенного на должность заместителя акима, передаёт BAQ.KZ.

Максат Аскарулы Мукаш родился в 1991 году в городе Жанаозен Мангистауской области. Имеет высшее образование. Окончил: Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева по специальности "Физическая культура и спорт";
Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева по специальности "Правоведение";
Учреждение Esil University по специальности "Государственное и местное управление".

С 2013 года начал трудовую деятельность в сфере образования и спорта. В разные годы занимал руководящие должности в детско-юношеских спортивных школах.

​2019–2023 гг. — директор детско-юношеской спортивной школы №1 города Жанаозен.

2021-2023 гг. — депутат Жанаозенского городского маслихата VII созыва;

С июня по октябрь 2023 года — помощник акима Мангистауской области.

​С 2023 года — руководитель управления физической культуры и спорта Мангистауской области.

​С 22 декабря 2025 года назначен заместителем акима города Жанаозен.

Самое читаемое

Наверх