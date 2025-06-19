Распоряжением акима Алматы Дархана Сатыбалды по согласованию с Администрацией Президента РК на должность заместителя акима города Алматы назначен Олжас Смагулов, передает BAQ.KZ.

Олжас Мухтарович окончил Американский межконтинентальный университет, Калифорнийский государственный политехнический университет Помоны, Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана, Лондонскую школу экономики и политических наук. Имеет степень магистра экономики, государственной политики и управления.

Трудовую деятельность начал в 2013 году с должности главного специалиста организационно-инспекторского и информационно-аналитического отдела аппарата акима Атырауской области.



В разные годы работал на руководящих должностях Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Атырауской области. Главным экспертом социально-экономического отдела Канцелярии Премьер-Министра.



В период с 2015 по 2019 годы занимал ряд руководящих должностей в Актюбинской области.



С 2019 по 2021 годы работал заместителем Руководителя Канцелярии Премьер-Министра, советником Премьер-Министра.

С ноября 2021 года до настоящего назначения был заместителем заведующего Отделом социально-экономической политики Администрации Президента.