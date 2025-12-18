Стало известно, когда будет вскрыта проба Б допинг-теста чемпиона мира в среднем весе по версиям WBO и IBA Жанибека Алимханулы, передаетBAQ.KZ со ссылкой на Спорт Шредингера.

По информации, спортсмен сдал положительную допинг-пробу на мельдоний 15 ноября, а о результатах Агентство по добровольному тестированию на допинг (VADA) сообщило 2 декабря. После этого Алимханулы воспользовался своим правом на вскрытие контрольной пробы.

Как сообщил президент Федерации профессионального бокса Казахстана Рахимжан Ерденбеков, процедура вскрытия пробы Б запланирована на 8 января.

Ранее из-за положительного допинг-теста был отменён бой Алимханулы с Эрисланди Ларой — поединок сорвался за четыре дня до даты проведения. Впоследствии Лара провёл защиту титула WBA, победив венесуэльца Йохана Гонсалеса.