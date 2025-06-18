Назначение с вопросами: министр объяснил приход Мусайбекова в "Барыс"
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Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов в кулуарах Мажилиса прокомментировал назначение Сакена Мусайбекова на должность генерального директора ХК "Барыса", передает BAQ.KZ.
В 2021 году в СМИ появилась информация о информация о том, что Мусайбекову был вынесен приговор о признании его виновным в мошенничестве. Суд приговорил его к выплате штрафа в сумме 62 394 00 тенге.
"Правовых ограничений именно в работе в спортивной сфере нет у Мусайбекова.
Касательно назначения - да, совет принял такое решение. Но мы поставили со стороны министерства дедлайн на год, чтобы непосредственно точно выстроить работу.
Вы знаете, проблемы в хоккее есть, начиная с клуба ("Барыс"-прим.редакций), завершая сборной", - сказал министр.
Сакен Мусайбеков также занимает должность вице-президента по зимним олимпийским видам спорта Исполнительного комитета Национального олимпийского комитета. Помимо этого, он генеральный директор Казахстанской федерации хоккея с шайбой.
Как генеральный директор Казахстанской федерации хоккея с шайбой, на пресс-конференции, посвященной выступлении сборной Казахстана на чемпионате мира в 2025 году, Мусайбеков сообщил, что не судим.
Ранее BAQ.KZ писал о том, что известно о новом генеральном директоре ХК "Барыс".
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