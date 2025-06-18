Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов в кулуарах Мажилиса прокомментировал назначение Сакена Мусайбекова на должность генерального директора ХК "Барыса", передает BAQ.KZ.

В 2021 году в СМИ появилась информация о информация о том, что Мусайбекову был вынесен приговор о признании его виновным в мошенничестве. Суд приговорил его к выплате штрафа в сумме 62 394 00 тенге.

"Правовых ограничений именно в работе в спортивной сфере нет у Мусайбекова. Касательно назначения - да, совет принял такое решение. Но мы поставили со стороны министерства дедлайн на год, чтобы непосредственно точно выстроить работу. Вы знаете, проблемы в хоккее есть, начиная с клуба ("Барыс"-прим.редакций), завершая сборной", - сказал министр.

Сакен Мусайбеков также занимает должность вице-президента по зимним олимпийским видам спорта Исполнительного комитета Национального олимпийского комитета. Помимо этого, он генеральный директор Казахстанской федерации хоккея с шайбой.

Как генеральный директор Казахстанской федерации хоккея с шайбой, на пресс-конференции, посвященной выступлении сборной Казахстана на чемпионате мира в 2025 году, Мусайбеков сообщил, что не судим.

Ранее BAQ.KZ писал о том, что известно о новом генеральном директоре ХК "Барыс".