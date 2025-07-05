Назначены новые послы Казахстана
Президент Казахстана назначил новых послов страны.
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Указами Главы государства:
Василенко Роман Юрьевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Бельгия, Главой Представительства Республики Казахстан при Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО), он освобожден от ранее занимаемой должности;
Елекеев Ержан Иракович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Государстве Кувейт, передает BAQ.KZ.
Кроме того, распоряжением Главы государства Исетов Арман Аскарович назначен заместителем Министра иностранных дел Республики Казахстан.
Также указами Главы государства:
Баймухан Маргулан Бакытулы освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Королевстве Бельгия, Главы Представительства Республики Казахстан при Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО), Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Великом Герцогстве Люксембург по совместительству;
Бердыбай Азамат Рахманкулулы освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Государстве Кувейт;
Исетов Арман Аскарович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Королевстве Таиланд.
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