Советник и пресс-секретарь Президента Казахстана Руслан Желдибай представил коллективам телерадиокорпорации "Казахстан" и Первого канала "Евразия" их новых руководителей, передает BAQ.KZ.

На должность председателя правления телерадиокорпорации "Казахстан" назначен Ернур Бурахан.

Ернур Кошерханулы родился 16 июня 1981 года во Восточно-Казахстанской области и имеет более 20 лет опыта в журналистике. В разные годы он работал корреспондентом и телеведущим телеканала "Qazaqstan", директором Актюбинского областного филиала телерадиокорпорации "Казахстан", а также руководил ТОО "Қазақ радиолары". До назначения Бурахан занимал должность руководителя Управления внутренней политики Восточно-Казахстанской области.

Возглавлявшая телерадиокорпорацию "Казахстан" последние шесть лет Ляззат Танысбай назначена генеральным директором Первого канала "Евразия".

Ляззат Муратовна более 30 лет работает в сфере журналистики, руководила телеканалом "Astana TV" и медиахолдингом "Нұр-Медиа". Под её руководством в телерадиокорпорации "Казахстан" был запущен телеканал "Abai TV", активно развивалось производство исторических сериалов и анимационных фильмов, а также продвигался отечественный контент в интернет-пространстве и за рубежом.