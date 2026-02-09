По согласованию с Главой государства, приказом Генерального Прокурора государственный советник юстиции 3 класса Муканов Габит Касымбекович назначен на должность прокурора города Астаны, советник юстиции 3 класса Сагиев Елдос Алиханович – на должность прокурора города Шымкент, передает BAQ.KZ.

По информации Генеральной прокуратуры РК, Габит Муканов начал трудовой путь помощником прокурора Кербулакского района Алматинской области. В разные годы занимал должности прокурора Талгарского района Алматинской области, прокурора Медеуского района города Алматы, руководителя Аппарата – начальника управления прокуратуры города Астаны, заместителя прокурора города Астаны, начальника Департамента кадрового развития Генеральной прокуратуры.

С августа 2021 года занимал должность прокурора города Шымкент. За безупречное исполнение служебных обязанностей награжден медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін" и орденом "Айбын" II степени. Почетный работник прокуратуры.

– Елдос Сагиев начал службу в органах прокуратуры помощником прокурора Щучинского района Акмолинской области. В разные годы занимал руководящие должности в департаменте Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Карагандинской области, департаментах Национального бюро по противодействию коррупции по Костанайской и Мангистауской областей, в Службе специальных прокуроров Генеральной прокуратуры, – сообщили в ГП РК.

С августа 2022 года возглавлял Службу по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования Генеральной прокуратуры. За высокие достижения в службе награжден медалью "Ерлігі үшін", орденами "Айбын" II степени и "Даңқ" II степени.