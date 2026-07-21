Назван главный виновник грязного воздуха в Усть-Каменогорске — и это не заводы

Вопреки распространенному мнению, главным источником загрязнения воздуха в Усть-Каменогорске сегодня являются не промышленные предприятия, а автотранспорт. Об этом сообщили на совещании по вопросам экологии с участием представителей Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана. Как сообщили в акимате Восточно-Казахстанской области, по итогам исследований за прошлый год именно автомобили стали крупнейшим загрязнителем атмосферы.

Основной объем выбросов в атмосферу Усть-Каменогорска приходится на автотранспорт — 56,7%. Доля промышленных предприятий составляет 34,4%, еще 8,9% приходится на печное отопление частного сектора, — сообщил руководитель департамента экологии ВКО Асет Сулейменов.

По данным властей, за последние пять лет промышленным предприятиям региона удалось сократить объем выбросов более чем на 8%. Это связывают с модернизацией производств и реализацией природоохранных мероприятий.

В ходе совещания также стало известно, что на крупных предприятиях области уже работают 15 автоматизированных систем экологического мониторинга. При этом такие системы до сих пор не установлены на котельной №2 АО «Шығыс Жылу» и на АО «Востокмашзавод».