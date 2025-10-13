Назван город-лидер по количеству свадеб в 2025 году
Казахстанцы всё чаще вступают в брак.
В Казахстане продолжается рост числа зарегистрированных браков — за девять месяцев текущего года официально узаконили отношения порядка 88 тысяч пар, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Правительство для граждан".
Это говорит не только о стабильности демографических процессов, но и о том, что несмотря на все вызовы времени, казахстанцы по-прежнему делают ставку на семью.
Абсолютным лидером по числу свадеб стал Алматы. Здесь с января по сентябрь свои чувства официально оформили 14 254 пары. В мегаполисе по-прежнему ощущается высокий ритм жизни и культурная активность, что, видимо, способствует не только бизнесу, но и романтике.
Второе место заняла столица страны — Астана. В городе будущего в этом году прозвучали свадебные клятвы более 10 тысяч раз.
За ней следует Туркестанская область, где число новобрачных составило 6 687 пар. Немного уступают лидерам Шымкент и Карагандинская область, где в брак вступили соответственно 5 570 и 5 394 пары.
Такая статистика подтверждает, что интерес к созданию семьи остаётся высоким в разных регионах страны, вне зависимости от уровня урбанизации.
