8 августа вблизи села Улкен Алматинской области состоится торжественный запуск строительства первой в истории Казахстана атомной электростанции. Об этом сообщило Агентство по атомной энергии, распространив пресс-анонс мероприятия, передает BAQ.KZ.

В церемонии примут участие официальные лица. В рамках запуска планируется начало буровых работ - специалисты произведут забор грунта, который будет передан российской стороне для проведения геологических и инженерных исследований.

Как отмечается в сообщении, речь идёт о важном этапе подготовки к строительству стратегического объекта энергетики, реализация которого обсуждается в Казахстане на протяжении последних лет.

АЭС в районе села Улкен станет первым подобным объектом в стране и призвана обеспечить устойчивость энергосистемы южных регионов Казахстана, где наблюдается постоянный дефицит электроэнергии.

Власти подчёркивают, что проект будет реализовываться с соблюдением международных стандартов ядерной и экологической безопасности, с участием зарубежных партнёров, включая Россию.