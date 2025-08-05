Названа дата начала строительства первой АЭС в Казахстане
Состоится торжественная церемония с участием российских специалистов.
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8 августа вблизи села Улкен Алматинской области состоится торжественный запуск строительства первой в истории Казахстана атомной электростанции. Об этом сообщило Агентство по атомной энергии, распространив пресс-анонс мероприятия, передает BAQ.KZ.
В церемонии примут участие официальные лица. В рамках запуска планируется начало буровых работ - специалисты произведут забор грунта, который будет передан российской стороне для проведения геологических и инженерных исследований.
Как отмечается в сообщении, речь идёт о важном этапе подготовки к строительству стратегического объекта энергетики, реализация которого обсуждается в Казахстане на протяжении последних лет.
АЭС в районе села Улкен станет первым подобным объектом в стране и призвана обеспечить устойчивость энергосистемы южных регионов Казахстана, где наблюдается постоянный дефицит электроэнергии.
Власти подчёркивают, что проект будет реализовываться с соблюдением международных стандартов ядерной и экологической безопасности, с участием зарубежных партнёров, включая Россию.
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