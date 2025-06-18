Годовая инфляция в Европейском союзе продолжает снижаться: в мае показатель составил 2,2%, что ниже апрельского уровня в 2,4%, передает BAQ.KZ со ссылкой на EA Daily. Однако, несмотря на общую стабилизацию цен в регионе, Румыния вновь возглавила список стран с самой высокой инфляцией в ЕС. Согласно данным Евростата, рост потребительских цен в стране достиг 5,4%.

Это уже второй месяц подряд, когда Румыния демонстрирует рост инфляции - в апреле она составляла 4,9%. Основными драйверами подорожания стали услуги (+7,09%), продовольственные товары (+6,53%) и непродовольственные товары (+4%), сообщает Национальный институт статистики Румынии.

На другом конце шкалы - страны с минимальной инфляцией. В мае самые низкие темпы роста цен зафиксированы на Кипре (0,4%), во Франции (0,6%) и в Ирландии (1,4%). В целом, инфляция снизилась в 14 странах ЕС, осталась стабильной в одной и выросла в 12, включая Румынию, Эстонию (4,6%) и Венгрию (4,5%).

В зоне евро инфляция также пошла на спад, составив в мае 1,9% против 2,2% месяцем ранее. Главными факторами роста цен в еврозоне остаются услуги, а также продукты питания, алкоголь и табак, тогда как энергоносители продемонстрировали снижение цен, оказав сдерживающее влияние на общую инфляцию.

Снижение инфляции в ЕС в целом воспринимается как положительный сигнал, однако ситуация в отдельных странах, таких как Румыния, указывает на сохраняющиеся структурные вызовы в экономике. Эксперты отмечают, что в случае продолжения роста цен в Румынии правительству может понадобиться ужесточение монетарной политики для сдерживания инфляционного давления.