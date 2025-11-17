В Казахстане завершился всенародный конкурс на лучшее наименование первой атомной электростанции страны. Инициатива проведения конкурса принадлежит Президенту Касым-Жомарту Токаеву (11 августа 2025 года), а сам конкурс проходил с 25 сентября по 10 октября, передает BAQ.KZ.

По итогам заседания Конкурсной комиссии победителем признано название "Балқаш" атом электр станциясы", которое набрало наибольшее количество предложений от граждан. Такое наименование соответствует международной практике — атомные станции часто называют по географическому признаку.

В конкурсе приняли участие 27 157 граждан Казахстана старше 16 лет. Каждый мог предложить только одно название. Всего было подано 10 460 уникальных вариантов, учитывая разные формы написания (кириллица, латиница) и синонимы.

На заседании комиссии рассматривались 100 наиболее популярных названий, а 882 гражданина предложили "Балқаш", что и обеспечило ему победу.

Конкурсная комиссия также утвердила название станции на русском и английском языках: