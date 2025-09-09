Название первой АЭС в Казахстане определят до 17 октября
Сегодня, 18:28
Фото: pixabay.com
Агентство Республики Казахстан по атомной энергии объявило о создании Комиссии по проведению всенародного конкурса на лучшее наименование атомной электрической станции в Жамбылском районе Алматинской области, передает BAQ.KZ.
Конкурс проводится в рамках предложения Президента РК от 11 августа 2025 года и Положения об Агентстве.
Конкурсная комиссия должна:
- утвердить правила конкурса до 19 сентября 2025 года;
- провести сам конкурс и определить лучшее наименование атомной станции до 17 октября 2025 года.
Управление по связям с общественностью Агентства обеспечит информационно-разъяснительную работу среди населения через СМИ и официальные каналы Агентства.
Контроль за выполнением приказа оставлен за руководством Агентства.
