  9 Сентября, 18:57

Название первой АЭС в Казахстане определят до 17 октября

Сегодня, 18:28
pixabay.com
Сегодня, 18:28
Фото: pixabay.com

Агентство Республики Казахстан по атомной энергии объявило о создании Комиссии по проведению всенародного конкурса на лучшее наименование атомной электрической станции в Жамбылском районе Алматинской области, передает BAQ.KZ.

Конкурс проводится в рамках предложения Президента РК от 11 августа 2025 года и Положения об Агентстве.

Конкурсная комиссия должна:

  • утвердить правила конкурса до 19 сентября 2025 года;
  • провести сам конкурс и определить лучшее наименование атомной станции до 17 октября 2025 года.

Управление по связям с общественностью Агентства обеспечит информационно-разъяснительную работу среди населения через СМИ и официальные каналы Агентства.

Контроль за выполнением приказа оставлен за руководством Агентства.

