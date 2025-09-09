Агентство Республики Казахстан по атомной энергии объявило о создании Комиссии по проведению всенародного конкурса на лучшее наименование атомной электрической станции в Жамбылском районе Алматинской области, передает BAQ.KZ.

Конкурс проводится в рамках предложения Президента РК от 11 августа 2025 года и Положения об Агентстве.

Конкурсная комиссия должна:

утвердить правила конкурса до 19 сентября 2025 года;

провести сам конкурс и определить лучшее наименование атомной станции до 17 октября 2025 года.

Управление по связям с общественностью Агентства обеспечит информационно-разъяснительную работу среди населения через СМИ и официальные каналы Агентства.

Контроль за выполнением приказа оставлен за руководством Агентства.